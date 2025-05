Le PSG et Madrid se battent pour un monstre à 60ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Nombreux sont les clubs intéressés par Ibrahima Konaté. Le défenseur central de Liverpool sera en fin de contrat en juin 2026 avec les Reds.

Liverpool a vécu une grande saison en Premier League et vient de soulever le trophée. Les Reds voudront encore rafler le titre lors du prochain exercice, avec en tête également de prendre la Ligue des champions. On attend un recrutement ambitieux dans la Mersey même si certains joueurs cadres pourraient aussi partir. On sait déjà que Trent Alexander-Arnold va quitter le navire. Il pourrait être suivi d'Ibrahima Konaté. Le défenseur international français est dans une situation contractuelle bancale à Liverpool, avec un bail qui expire en juin 2026. Les champions d'Angleterre veulent le prolonger mais l'ancien de Leipzig prend son temps. Il faut dire que Konaté sait qu'il ne manquera pas de propositions.

Le Real Madrid passe aux choses sérieuses

Déjà, on sait que le PSG est très intéressé par la possibilité de recruter le géant de Liverpool. Le club de la capitale s'apprête à vivre des changements importants cet été, surtout en défense centrale. Marquinhos pourrait partir et Konaté est vu comme un remplaçant crédible au Brésilien. Mais voilà, le Tricolore pourrait aussi rejoindre la Liga et le Real Madrid. Selon les informations de TeamTalk, Xabi Alonso est très fan du profil de Konaté et veut que sa direction passe à l'action dans les prochaines semaines.

Le plan initial des Espagnols était d'attendre l'été 2026 pour le signer libre mais Alonso veut passer aux choses sérieuses dès maintenant. Le PSG va donc devoir faire vite pour espérer boucler un deal. Liverpool ne bradera pas son joueur malgré la durée restante de son contrat et il faudra également convaincre Konaté avec un salaire à la hauteur de ses demandes. Le Liverpool FC, le PSG ou le Real Madrid, voilà où devrait jouer le défenseur de 26 ans la saison prochaine.