Le PSG et Lionel Messi, ça tourne au scandale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi a promis de faire mieux lors de sa deuxième année de contrat avec le PSG, ce qui ne sera pas trop compliqué. Mais de moins en moins dans l'ombre, le Barça veut savonner la planche de Paris avec la star argentine.

Il y a un an presque jour pour jour, tout semblait annoncer la prolongation de contrat de Lionel Messi au Barça, le joueur passant des vacances au large des côtes espagnoles en famille avant de revenir chez lui. Mais en en l’espace de quelques jours, tout déraillait et finalement, en larmes, la Pulga annonçait que le club n’avait plus les moyens financiers de lui offrir quoi que ce soit. Le joueur argentin quittait donc immédiatement le club qui avait fait sa gloire et allait rapidement s’engager avec le Paris Saint-Germain. Au PSG, Leo Messi n’a pas vraiment montré grand-chose sur le plan sportif mais il a dopé les poids marketing du club français à un niveau jamais connu, la marque PSG devenant une des plus grandes du monde.

Leo Messi a dopé le PSG sur la planète football

Pourtant, à l’heure où certains évoquaient un possible départ de Messi, ce dernier a clairement fait savoir que non seulement il allait respecter sa deuxième année de contrat, mais qu’en plus il pensait pouvoir tout casser après cette première saison délicate. C’était sans compter sans la rancune barcelonaise qui vient se montrer son visage en 48 heures. Car c’est peu dire que du côté du FC Barcelone, et de quelques médias catalans, on en veut au PSG depuis le départ de Neymar en 2017. Et même si Paris n’est en rien dans le fiasco de la prolongation de Leo Messi, Joan Laporta est forcément furieux contre le club français, Javie Tebas étant toujours là pour remuer les braises histoire de pourrir la vie de la Ligue 1 et des champions de France. Samedi, c’est donc le président barcelonais qui a ouvert le bal en laissant ouvertement entendre qu’il aimerait bien voir Lionel Messi revenir au Camp Nou, histoire de rendre au septuple Ballon d’Or ce qu’il n’avait pas été capable de lui donner en 2021. Et ce n’était que le premier étage de la fusée barcelonaise.

Car Sport, le média très proche du Barça, annonce désormais que Xavi a demandé à son président de faire revenir Lionel Messi l’an prochain lorsqu’il sera arrivé à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Peu importe que le PSG négocie une prolongation avec la star argentine, Barcelone s’invite déjà à la table des négociations avec un but direct, prévenir Leo Messi que sa place l’attendait chez les Blaugrana, et aussi perturber le joueur et Paris en pleine préparation de la saison 2022-2023. Il est évident que si le numéro 30 parisien entame le Championnat avec déjà en tête l'idée de repartir en Catalogne dans un an, il risque d'avoir du mal à forcer son talent. D'autant plus que la perspective de jouer le Mondial avec l'Argentine en fin d'année ne l'incitera pas à prendre des risques.

De manière plus terre à terre, si le FC Barcelone est conscient qu'à 35 ans Lionel Messi ne représente plus l'avenir du football, Joan Laporta sait que le joueur peut encore aider à remplir des caisses qui sont actuellement sous respiration artificielle. Contraint de vendre tout ce qu'il possède pour faire son mercato, le patron du Barça a bien compris que le retour de Messi pourrait faire des miracles financiers. Tout cela en savonnant la planche du Paris Saint-Germain. Un vrai gros plaisir après l'affront Neymar-Messi. Reste tout de même à savoir ce qu'est la fameuse option que le PSG avait mis dans le contrat paraphé par la Pulga en 2021.