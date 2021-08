Le PSG et le Real négocient, Mbappé a déjà son contrat

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Quand deux clubs se mettent à la même table pour discuter d’un transfert, c’est en général très bon signe sur sa faisabilité. C’est ce qu’il se passe ce vendredi entre le Real Madrid et le Paris SG, au sujet de Kylian Mbappé.

La dernière offre de 180 ME avec bonus n’a pas été repoussée par le PSG, qui discute probablement encore du montant, avant d’évoquer les choses de manière plus concrète. Une troisième offre capable d’enfin mettre tout le monde d’accord n’est pas à exclure, mais le Real Madrid se montre plus confiant que jamais. Et pour cause, les échanges avec le clan Mbappé ont apporté deux réponses très précises pour la Maison Blanche. L’attaquant français n’envisage qu’un avenir au Real, et nulle part ailleurs. Et l’accord pour son futur contrat sera très facile à trouver, puisque les contours d’un deal à 35 millions d’euros par an pendant cinq saisons, et une supplémentaire en option, sont déjà trouvés.

Kylian #Mbappè agreed personal terms with #RealMadrid for a contract until 2027 (€35M/year). Now Florentino Perez waiting for #PSG’s answer to the last bid made (€180M bonuses included). Blancos are confident to close and preparing a special event to celebrate Mbappè’s signing — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2021

La famille Mbappé serait même déjà en train de travailler sur le déménagement dans la cité espagnole, et les journaux locaux n’ont pas mis longtemps pour remettre sur pied l’information qui avait fuite il y a quelques semaines, sur la visite à Madrid de la mère de Kylian Mbappé pour y reconnaitre des maisons.

Une présentation fastueuse pour Mbappé

De son côté, le Real étudie déjà aussi au niveau de la communication les annonces qui pourraient officialiser cette arrivée, mais aussi la cérémonie en grandes pompes qui présenterait le champion du monde aux socios merengue. Elle ne pourra pas avoir lieu dans le flambant neuf nouveau Bernabeu, dont l'inauguration est prévue en décembre prochain. En tout cas, la confiance est bien présente en Espagne, mais le PSG n’a pour le moment donné aucun signe positif pour ce transfert si ce n’est en effet le fait de s’asseoir à la table des négociations.