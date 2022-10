Le PSG et la Ligue des champions, Lionel Messi est obsédé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un somptueux but sur coup-franc contre Nice, Lionel Messi semble, comme Neymar, être dans une forme éblouissante actuellement. Cela tombe bien, l'ancien joueur du Barça veut gagner la Ligue des champions avec le PSG.

Déjà apparu au mieux avant la trêve internationale, Lionel Messi a brillé lors de ses deux matchs de préparation au Mondial avec l’Argentine. Ayant tenu à débuter contre l’OGC Nice, l’homme qui compte le plus de Ballon d’Or au monde (7) a encore une fois été étincelant sur la pelouse du Parc des Princes, marquant son premier but sur coup franc avec le Paris Saint-Germain, suite à une faute dantesque de son compatriote Dante. Lionel Messi est de retour, et sa saison fantomatique, l’an dernier avec le PSG, est déjà à oublier, l’hypothèse d’une accommodation difficile à son déménagement de Barcelone à Paris se confirmant. Alors que le club de la capitale va défier Benfica, leader de la poule de Ligue des champions, la Pulga ne le cache pas, plus que la Ligue 1 c’est réellement une victoire parisienne en C1 qui le motive énormément. Et pour cela, Leo Messi pense que le Paris SG a de gros atouts avec Kylian Mbappé et Neymar.

Lionel Messi rêve de Ligue des champions avec le PSG

Se confiant ce dimanche lors de Téléfoot, la star argentine du Paris Saint-Germain a reconnu qu’à son âge, 35 ans, gagner une nouvelle Ligue des champions, surtout avec le PSG, était un challenge formidable. « L'objectif du PSG depuis quelques années, tout le monde le sait, c'est de remporter la Ligue des champions. La saison dernière, l'élimination face au Real Madrid a été très difficile à digérer, ça s'est joué sur des détails, rappelle Lionel Messi, qui admet que pour réussir ce pari, il peut aussi compter sur Kylian Mbappé et Neymar. Concernant Ney, on se connaît par cœur. On s'est éclatés ensemble au Barça pendant plusieurs saisons. Je suis enchanté de jouer avec lui, de le côtoyer au quotidien. Et Kylian, c'est une vraie bête, il est super fort. Dans les duels, en 1 contre 1, il cherche les espaces, va très vite. Il a un très grand sens du but. Il est très complet, comme il l'a déjà démontré. Il va figurer pendant des années parmi les tous meilleurs au monde. »

Si en plus l'Argentine gagnait le Mondial 2022, alors nul doute que Lionel Messi pourrait rêver d'un huitième Ballon d'Or. Il restera ensuite à savoir s'il prolongera ou non son contrat avec le Paris Saint-Germain, l'Emir du Qatar voulant déjà aboutir à un accord avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Sur ce sujet, la Pulga ne s'est pas exprimée sur TF1, préférant attendre de voir la suite des événements avant de décider de son avenir alors que son contrat avec le PSG s'achève en juin 2023, avec pour lui la possibilité d'ajouter un an de plus à son engagement. Une option que Neymar a fait jouer en juin dernier, et que Kylian Mbappé a désormais aussi dans son contrat.