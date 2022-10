L1 : Mbappé sort du banc pour sauver le PSG !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 9e journée

Parc des Princes

PSG-Nice 2-1

Buts : Messi (29e), Mbappé (83e) pour le PSG ; Laborde (47e) pour Nice

Porté par un superbe Lionel Messi, le PSG est venu à bout de Nice 2-1 non sans difficultés. Les Parisiens reprennent la tête du championnat avec leur huitième succès en neuf matches.

Si fringuant depuis le début de saison, le PSG se devait d'enchaîner pour reprendre la tête de la L1 à l'OM. Toutefois, Nice n'avait pas été battu par les Parisiens la saison dernière. Un adversaire qui posait encore problème au PSG en début de partie. Sans être très dangereux, les Niçois venaient gêner la défense parisienne par leur pressing et obliger Donnarumma à s'employer (5e). Ensuite, tout doucement, Paris s'installait dans le camp niçois. Messi provoquait sans cesse la défense niçoise. Sur une belle percée, il était fauché par le duo Lemina-Dante. Il se faisait justice lui-même en enroulant son coup-franc dans la lucarne de Schmeichel, son premier réussi sous le maillot parisien. Déchaîné, l'Argentin était proche d'enfoncer le clou d'une frappe puissante de près, détournée finalement par Schmeichel (45e).

Leo Messi vient d'inscrire le 60e coup franc direct de sa carrière. 🎯🐐



(C+) pic.twitter.com/Vnd7yfqMiQ — Actu Foot (@ActuFoot_) October 1, 2022

Nice revenait des vestiaires avec de meilleures intentions. Cela se traduisait immédiatement par l'égalisation des Aiglons. Sur un bon centre d'Atal, Diop ratait de peu le ballon mais déstabilisait l'arrière-garde parisienne qui se déchirait. Laborde surgissait alors pour tacler le ballon et battre de près Donnarumma. De quoi mettre en confiance Nice qui venait encore faire peur aux supporters parisiens via Bard. L'ancien latéral lyonnais se mettait en bonne position de frappe dans la surface mais dévissait totalement son tir (52e). Mbappé rentrait pour aider un PSG trop inoffensif ce soir. C'était chose faite après une très mauvaise relance de Schmeichel interceptée par Mukiele, lequel servait dans l'axe Mbappé qui n'avait plus qu'à conclure. La bouffée d'air frais nécessaire pour les Parisiens qui assuraient leur succès juste après. Une prestation pas totalement convaincante pour le PSG mais l'essentiel est là. Paris est de nouveau leader, deux points devant l'OM. Nice reste englué à la 13e place avec huit points et confirme sa très mauvaise entame comptable en Ligue 1.