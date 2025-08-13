PSG ‍: Donnarumma à City, coup de théâtre ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après avoir annoncé officiellement son départ du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est intimement lié à une signature à Manchester City. Mais les Skyblues ont rapidement refroidi les ardeurs de tout le monde.

A la veille de la Supercoupe d'Europe, jour de publication du groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham, Luis Enrique a rendu public sa décision de ne pas convoquer Gianluigi Donnarumma. Une décision difficile à vivre pour le portier italien qui a annoncé, dans la foulée, son départ de la capitale parisienne. « Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé », a déclaré l'intéressé sur son compte Instagram en visant, sans le nommer, son entraineur. Très rapidement, les rumeurs sur l'identité de son futur club ont émergé, les plus importantes l'envoyant à Manchester City.

Donnarumma à City ? C'est loin d'être fait

Un accord aurait même déjà été trouvé entre le club dirigé par Pep Guardiola et Gianluigi Donnarumma sur les termes de son futur contrat. Une information largement refroidie par le Manchester Evening News. Le quotidien d'information britannique affirme que Manchester City n'a pas démenti son intérêt pour le portier italien… mais préfère conserver Ederson. Pour rappel, le vainqueur de la Ligue des champions 2025 est censé remplacer le gardien de but brésilien en cas de départ à Galatasaray. Sauf que les Stambouliotes pourraient finalement s'offrir Diogo Costa à la place. Un état de fait qui rebat totalement les cartes, car Manchester City dispose déjà de nombreux gardiens de but au sein de son effectif.

Pour rappel, les Skyblues se sont offerts James Trafford pour 31 millions d'euros il y a quelques semaines. Un triumvirat concrètement impossible, bien que l'opportunité de recruter Donnarumma soit particulièrement alléchante. Reste donc à savoir comment la formation de Pep Guardiola va se dépatouiller de cet énorme flou autour du poste de gardien de but.