Le PSG envoie sept joueurs en vacances

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a annoncé quasiment une semaine de repos pour la moitié de ses titulaires, histoire de faire souffler les cadres avant la finale de la Ligue des Champions. Un luxe de champion de France.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG s’est tout de même rendu compte que certains joueurs tiraient la langue, à l’aller comme au retour contre Arsenal. La débauche physique en énergie est indéniable et avec le titre de champion de France déjà en poche, Luis Enrique a décidé de prendre une mesure exceptionnelle. En effet, c’est quasiment une semaine de repos complète qui est offerte à sept joueurs de l’effectif, afin de recharger les batteries. Nul doute que le match de ce week-end contre Montpellier passe ainsi largement au second plan puisque Luis Enrique, qui peut faire tourner parmi les titulaires habituels, sera privé de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Vitinha pour le match de samedi.

Tout miser sur la finale à Munich

En accord avec la direction sportive et le staff technique, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Vitinha sont laissés au repos. Ils reprendront l’entraînement collectif mercredi prochain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2025

Les joueurs concernés ne seront de retour que mercredi prochain, et peuvent donc couper complètement du football pour récupérer de quoi bien terminer la saison. Car avec la finale de la Coupe de France et surtout celle de la Ligue des Champions, le PSG prévoit de mettre un programme spécial en place afin de redynamiser l’effectif sur le plan physique, et éviter de voir des joueurs émoussés se présenter à Munich pour affronter l’Inter Milan. Un travail que le staff a mis en place et qui doit porter ses fruits pour un pic de forme dans trois semaines désormais.