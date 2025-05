Le PSG en mode Club Med, la boulette de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique s'est montré généreux en jours de congés avec certains joueurs du PSG. Attention à la reprise souligne un ancien du club, pour qui cela pourrait se payer.

Après la qualification acquise de haute lutte face à Arsenal, Luis Enrique a décidé de faire souffler ses joueurs majeurs en leur octroyant une semaine de repos. La plupart sont partis de France pour couper complètement alors que la fin de saison est encore lointaine, puisqu’il reste un match de championnat, une finale de Coupe de France, et une finale de Ligue des Champions bien sûr. A voir les derniers matchs du PSG, donner un peu de repos à des éléments comme Achraf Hakimi, Vitinha et consorts ne semble pas une mauvaise idée. Sans parler de la Coupe du monde des clubs qui arrive, certains joueurs ont besoin de fraicheur mentale pour donner un coup de collier dans le sprint final. Mais attention à l’effet inverse. En effet, pour un ancien membre du staff médical du PSG, cette coupure assez longue peut être nuisible pour des joueurs qui ne sont pas habitués à s’arrêter à cette période de la saison, et peuvent perdre le rythme.

Luis Enrique a eu une mauvaise idée

« Je trouve que c'est une mauvaise idée d'un point de vue strictement physique. Pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les trois jours, s'arrêter presque une semaine, c'est couper le moteur. Tu perds ensuite beaucoup de temps quand ils reviennent pour refaire démarrer la machine. Et tu coupes un cycle de préparation physique. Même s'ils ont des programmes, ce n'est que de l’entretien », a expliqué cet ancien membre du PSG, qui souligne l’importance de la coupure sur le plan mental, mais craint un retour plus compliqué que prévu. La bonne nouvelle pour Paris et Luis Enrique, c’est que la finale de la Ligue des Champions est dans plus de 15 jours, et laisse donc le temps de remettre le bleu de chauffe. Et dans une saison surchargée, la capacité de l’entraineur du PSG à garder ses troupes motivées n’est pas remise en cause sachant que Paris a bluffé tout le monde ces derniers mois par son intensité et son envie de jouer à toute épreuve. Auxerre, Reims et l’Inter Milan sont prévenus, le PSG compte bien monter en puissance pour tout rafler cette saison.