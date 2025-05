Le PSG en finale, l'énorme pressing sur Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sans Kylian Mbappé, le pire était annoncé au PSG. Champion de France, finaliste de la Coupe de France et désormais finaliste de la Ligue des Champions, Paris marche sur l'eau sans son ancienne star.

« Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! ». Pour justifier sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé avait expliqué en 2023 qu’il savait qu’à ses yeux, il était impossible d’aller loin en Ligue des Champions avec Paris, qui n’a jamais remporté la Coupe aux grandes oreilles dans son histoire. Parti au Real Madrid qui venait de gagner la C1, l’attaquant français a pris la porte dès les quarts de finale, sorti par Arsenal assez largement sur l’ensemble des deux matchs. Les Gunners ont ensuite affronté le PSG, avec une double défaite qui propulse les Parisiens.

ESPN rappelle des faits terribles à Mbappé

Mbappé left PSG for Real Madrid to win the Champions League 😭😭 pic.twitter.com/Vfwx6zIOnm — Footy Humour (@FootyHumour) May 7, 2025

Impossible bien évidemment de refaire l’histoire, mais cette qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions avec une équipe jeune, généreuse et où le collectif est érigé en principe, provoque un incroyable retour de bâton à l’encontre de Kylian Mbappé, parti au Real pour briller en Europe, et qui voit son ancien club approcher des sommets. A Madrid, la presse espagnole assure que c’est plus l’élimination du FC Barcelone qui a provoqué des réactions dans la Maison Blanche que la qualification du PSG, vue comme logique étant donnée la supériorité des joueurs de Luis Enrique.

-Mbappe rejects chance to join Real Madrid and stays with PSG in 2022

-Real Madrid wins 2024 UCL

-Mbappe joins Real Madrid the same summer

-Real Madrid eliminated from 2025 UCL in quarterfinals

-PSG makes 2025 UCL Final



Awful timing for Kylian Mbappe 😕 pic.twitter.com/a6uPcV1XIg — ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2025

ESPN fait même un bref retour sur la carrière de Mbappé, et notamment son choix de refuser de rejoindre le Real Madrid par le passé. « Mbappé rejette l’occasion de signer au Real, qui gagne la Ligue des Champions en 2022. Mbappé signe au Real en 2024, et le PSG va en finale. Quel timing catastrophique », écrit le média américain, dans un message « liké » des dizaines de milliers de fois. Les messages affluent forcément sur les réseaux sociaux et font même déjà de Kylian Mbappé le nouveau Zlatan Ibrahimovic, dominateur dans de nombreux compartiments mais qui n’a jamais réussi à soulever la Ligue des Champions. Le Français a toutefois le temps, et les moyens d’inverser la tendance à l’avenir.