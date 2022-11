Le PSG c'est bidon, il enterre Paris en direct

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG connaîtra lundi son adversaire lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec le risque pour Paris de croiser la route d'un monstre européen, ce qui déprime certains.

La victoire parisienne, mercredi au Juventus Stadium, avait un gros parfum d’amertume, il suffisait de voir le visage de Christophe Galtier et des joueurs qu’il informait de cette deuxième place dans le groupe pour le confirmer. Maintenant, le PSG sera tout de même au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui n’est pas le cas de la Juve, avec cependant le risque de tirer un énorme adversaire, comme cela a souvent été le cas ces dernières saisons. Vieux routier du journalisme sportif, Jacques Vendroux estime que cette qualification parisienne en C1 ne doit pas masquer la réalité, à savoir que le Paris Saint-Germain est toujours un club capable plus souvent du pire que du meilleur. Pour celui qui œuvre désormais sur Europe 1, les faits sont là, le PSG a l’art de se mettre tout seul dans le pétrin.

Le PSG déçoit encore, Jacques Vendroux sans pitié

🗣️ @JacquesVendroux : "Je ne suis pas surpris... Ce n'est pas une grande équipe du PSG qui se retrouve en 8e de finale. Et le danger maintenant, c'est le match retour à l'extérieur."

Lors d’Europe 1 Sport, Jacques Vendroux n’est pas tendre avec Paris à 48 heures du tirage au sort de la Ligue des champions. « Ce n’est pas une faute professionnelle, car le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale, mais quelque part je trouve que c’est mal préparé tout cela. Je ne dis pas que le Paris Saint-Germain plafonne, mais ce n’est pas normal qu’on en arrive là. Le PSG joue pas mal, mais il ne joue pas extraordinairement bien, il ne faut pas non plus se gargariser des performances de Paris en Ligue des champions et en Championnat (…) Ce n’est pas une grande équipe du Paris Saint-Germain qui se retrouve qualifiée pour les huitièmes de finale. Il ne faut pas se la faire à l’envers. Ils peuvent se farcir le Real Madrid, Chelsea,….si la scoumoune continue vous pouvez vous taper le Bayern Munich avec match aller au Parc, tout cela c’est presque logique, je ne suis même pas surpris », explique le journaliste, guère optimiste pour les champions de France.