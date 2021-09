Le PSG égale la Tour Eiffel, le compliment XXL au Qatar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En l’espace de dix ans, le Qatar a réussi à créer un club de dimension internationale au PSG que ce soit sur le plan sportif ou marketing.

En recrutant au fil des années des joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, le PSG s’est fait un nom dans le monde entier. D’un point de vue uniquement marketing, Paris n’est pas loin d’être le club le plus puissant de la planète. Sportivement, le Qatar a frôlé son rêve ultime en atteignant la finale puis la demi-finale de la Ligue des Champions. Une belle réussite tout de même pour l’Emir du Qatar ainsi que Nasser Al-Khelaïfi, lesquels ont été félicités en personne par Philippe Lahm, légende du foot allemand et du Bayern. L’ex-latéral droit a notamment comparé le PSG à la Tour Eiffel ou encore à Notre Dame de Paris dans les colonnes du Guardian.

Les compliments incroyables de Philippe Lahm

« La Samaritaine (grand magasin parisien) attire les gens. Les gens veulent la voir comme la Tour Eiffel et Notre Dame. La Samaritaine ressemble à l'équipe du PSG. Car on y trouve là-bas les joueurs de football les plus précieux au monde sous le même toit. Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas seulement les attaquants les plus talentueux du monde mais aussi les plus chers. Désormais, Lionel Messi porte également le maillot du PSG, sextuple footballeur mondial de l'année, l'ancien héros de Barcelone. Les trois sont les joueurs de football les plus célèbres de la planète et, ensemble, ils comptent plus d'un demi-milliard d'adeptes sur les réseaux sociaux. [...] Ce club est sur toutes les lèvres. Après la Tour Eiffel et Notre-Dame, Paris a un nouveau repère : une équipe de football au prix exorbitant » a lancé Philippe Lahm, dont les propos ne manqueront pas de faire réagir jusqu’au Qatar, où l’on adore que les compliments fusent sur la Dream Team du PSG.