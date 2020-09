Le PSG dit non au racisme quand ça l'arrange, Boudjellal attaque

Dans : PSG.

Avant même de rendre public son éventuel projet de rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal avait tenu à en réserver la primeur aux supporters de l’OM, qu’il avait rencontré discrètement sur Toulon.

Depuis, l’ancien président du RC Toulon a perdu énormément de crédit avec ce projet qui n’a jamais abouti, et est parti pour rejoindre les oubliettes. Néanmoins, l’homme d’affaires est réapparu bien malgré lui dans l’actualité, avec une banderole insultante déployée par les supporters du PSG devant l’ambassade d’Arabie Saoudite et diffusée dimanche avant le Classique. « Sucer les Saoudiens à Toulon, c’est pas très Boudj-Halal » avait cru bon d’afficher le Collectif Ultra Paris. Boudjellal n’avait pas apprécié, et surtout le fait que le PSG peine à dénoncer ces actions. Mais dans une semaine marquée par les évènements qui ont eu lieu lors du Classique, ce sont d’autres propos insultants qui ont fait la Une, avec l’accusation par Neymar d’insultes racistes en provenance d’Alvaro.

Et Mourad Boudjellal n’a pas pu s’empêcher d’en remettre une petite couche sur les réseaux, histoire de s’étonner de cette indignation sélective. « Heureux d’apprendre que le PSG condamne le racisme. Merci alors de condamner les banderoles de vos supporters bac moins 12 », a balancé celui qui se voyait déjà dans le fauteuil de président de l’OM en cas de rachat du club par Mohamed Ajroudi. Pour le moment, Jacques-Henri Eyraud occupe toujours ce poste, et le dirigeant olympien n’a pas fait dans la communication à outrance après la victoire de l’OM sur le terrain du PSG.