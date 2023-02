Le PSG défend Donnarumma et accuse les défenseurs

Dans : PSG.

Depuis le début de la saison et plus encore en 2023, Gianluigi Donnarumma livre des prestations inquiétantes avec le PSG. Il n'est pas le seul coupable.

Bien loin du niveau qui était le sien lors de l’Euro 2020, où il avait été élu meilleur gardien de la compétition, Gianluigi Donnarumma ne fait pas l’unanimité chez les suiveurs du Paris Saint-Germain. Sur certains matchs comme à Lens ou à Rennes, mais également plus récemment face à Toulouse en Ligue 1, le géant italien de 24 ans a livré des prestations inquiétantes. Rien de bien rassurant avant le choc face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France et à une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Depuis le mercato hivernal, l’ex-gardien de l’AC Milan est pourtant débarrassé de l’encombrante concurrence de Keylor Navas. En interne au PSG, on estime à la surprise générale que si le gardien italien est aussi fébrile, c’est peut-être à cause du niveau de ses défenseurs. Un constat assez déroutant quand on sait que pour certains observateurs, c’est plutôt l’inverse qui se produit avec des joueurs tels que Marquinhos qui perdent de leur sérénité, précisément car c’est Gianluigi Donnarumma derrière eux.

Donnarumma toujours défendu en interne

« En interne, certains estiment qu'il n'est pas toujours aidé par ses défenseurs, ce qui est vrai. Mais il ne diffuse pas toujours une grande confiance, notamment dans son jeu au pied sous pression » détaille le quotidien L’Equipe dans son édition du jour. Une preuve que la cote de l'ancien du Milan AC est toujours très élevée dans la capitale française, et que les contre-performances de Sergio Ramos ou Marquinhos, ainsi que la longue absence de Presnel Kimpembe, n'aident pas le PSG à aborder la suite de la Ligue des Champions avec optimisme.

Donnarumma orphelin de Verratti

Laurent Fournier, ancien joueur du PSG et désormais consultant pour Europe 1, est bien plus critique avec Gianluigi Donnarumma et le considère clairement comme le maillon faible du Paris Saint-Germain. « En repartant de derrière au pied avec Donnarumma, vous vous mettez en difficulté. Si vous avez une équipe qui est capable de presser et de récupérer le ballon haut, c’est compliqué. Face à Toulouse, il y a deux ou trois grosses erreurs au niveau des relances de Donnarumma, qui veut repartir petit de derrière. Or quand vous n’avez pas Verratti pour remonter le ballon, c’est toute suite plus difficile » a analysé Laurent Fournier, pas convaincu par « Gigio » Donnarumma et encore moins par son jeu au pied, très critiqué depuis son arrivée au PSG. Ce n'est donc pas avec une grande confiance que Donnarumma va aborder cette semaine les deux gros chocs de la saison parisienne face à l’OM et le Bayern Munich.