Le PSG de Galtier, ce sera du grand spectacle

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Futur entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier arrive avec une étiquette peu flatteuse. Ses équipes n’ont pas toujours été les plus spectaculaires ces dernières saisons. Et pourtant, sa philosophie initiale est beaucoup plus ambitieuse.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nomination imminente de Christophe Galtier ne fait pas l’unanimité. Le coach qui s’apprête à quitter l’OGC Nice n’est pas jugé apte à gérer le vestiaire de stars du Paris Saint-Germain. Et surtout, beaucoup craignent que ses idées plutôt défensives ne correspondent pas aux ambitions des Parisiens. Les plus sceptiques seront peut-être rassurés par le témoignage d’Alain Perrin, qui a eu Christophe Galtier en tant qu’adjoint entre 2004 et 2009, et qui assure que son ancien binôme pourrait en surprendre plus d’un.

Christophe Galtier 🇫🇷 a toujours défendu le club il a toujours eu des mots bienveillants pour le club avant les gros matches de LDC notamment. Il a aussi publiquement souhaité la prolongation de Kylian Mbappé. Laissons-lui sa chance. Ne le mettons pas sur le gril🔴🔵 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 23, 2022

« C’est quelqu’un de très pragmatique qui sait ce qu’il ne peut pas faire. Il n’est pas utopique dans ses idées et pourtant il a de bonnes idées sur le jeu, a rassuré Alain Perrin auprès de RMC. Il aime avoir la possession du ballon et un football spectaculaire qui marque des buts. Les fondations d’une équipe c’est quand même la récupération du ballon, bien défendre et concéder le moins d’occasions possibles. Ensuite il faut avoir la qualité technique et le talent pour bénéficier de la créativité offensive. Quand il aura les joueurs disponibles, il sera capable de produire ce système de jeu. »

Reste à savoir si Christophe Galtier pourra s’adapter à son effectif. On sait que le natif de Marseille aime évoluer en 4-4-2, ce qui paraît impossible avec les trois attaquants Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. « Il est pragmatique. Il aime ce système en 4-4-2 qui lui offre beaucoup de possibilités et de confiance parce que tout le monde travaille dans la récupération pour bien quadriller le terrain. Il est aussi capable de jouer en 4-3-3 comme on le faisait à Lyon, a répondu l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne. Cela ne gênera pas, il saura s’adapter car il a un vécu d’entraîneur et de joueur pour pouvoir changer de système. »

Galtier va tirer le meilleur des joueurs

Et le champion de France 2021 saura selon lui se mettre le vestiaire dans la poche. « Il fera aussi cela en concertation avec les cadres du groupe parce que ce qui l’intéresse c’est de mettre les gens dans les meilleures conditions possibles. Il saura utiliser les joueurs dans leur point fort et ce qu’ils savent faire. Il ne demandera pas à un joueur de faire ce qu’il ne sait pas faire. C’est quelqu’un de consensuel, il ne cherchera pas à imposer des visions qui ne correspondraient pas aux choix des joueurs », a décrit Alain Perrin, optimiste pour l’aventure parisienne de Christophe Galtier.