Le PSG croule sous les offres pour Donnarumma

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma peine à trouver un accord avec le PSG pour prolonger son contrat. La situation semble se tendre entre toutes les parties, ce qui pourrait bien finir par entrainer un départ de l'international italien.

Le PSG s'apprête à vivre une intersaison très mouvementée. Parmi les dossiers chauds pour le club de la capitale, celui de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien du Paris Saint-Germain est très attaché à son équipe mais il ne trouve pour le moment pas d'accord avec elle pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2026. Compte tenu de la situation, tout semble possible pour l'ancien portier de l'AC Milan. Donnarumma n'a pas perdu espoir d'étendre son bail avec les champions d'Europe mais aucune option n'est actuellement écartée par ses représentants. Il faut dire que les clubs intéressés ne manquent pas...

Donnarumma, du beau monde est au rendez-vous

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter et la Juve sont dans le coup pour s'attacher les services de Donnarumma. Les deux équipes italiennes pensent pouvoir convaincre l'Italien de revenir au pays. Surtout que le Paris Saint-Germain pourrait quelque peu brader son gardien de but s'il ne trouve pas d'accord pour une prolongation. A noter que L'Equipe annonce également ces dernières heures que Manchester United et Manchester City font partie des formations qui veulent tenter leur chance pour Donnarumma. D'ailleurs, le Transalpin serait particulièrement chaud à l'idée de filer en l’Angleterre. Le média français précise qu'il serait affecté par le manque de soutien du club face aux critiques récentes. Tout devrait vite se décanter dans le dossier Donnarumma alors que le PSG s'envolera prochainement pour les Etats-Unis afin de disputer la Coupe du monde des clubs. En cas de départ de l'Italien, Paris apprécie le profil de Lucas Chevalier (LOSC).