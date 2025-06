Le PSG craque pour ce crack sud-américain

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement aux Etats-Unis avec la délégation du PSG, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos travaillent activement sur le mercato. Outre le dossier Zabarnyi, les dirigeants parisiens seraient actifs concernant Richard Rios, le milieu de terrain colombien.

Qualifié par les huitièmes de finale du Mondial des Clubs, mais dans l'autre partie du tableau par rapport au PSG, Palmeiras sait que les recruteurs européens ont l'oeil sur plusieurs joueurs, et notamment Richard Rios, l'international colombien de 25 ans. Cela fait plusieurs mois que du côté du Paris Saint-Germain on s'intéresse au milieu de terrain du club brésilien, et cela n'a pas changé comme le confirme Ben Jacobs. Le journaliste anglais, spécialiste du mercato, a été interrogé sur la situation de Richard Rios, qui est également dans le collimateur de Manchester United et dont le prix, 16 millions d'euros, ne sera pas un obstacle pour les plus grands clubs européens. S'exprimant dans le podcast The United Stand, notre confrère évoque cet intérêt européen pour le joueur colombien.

Richard Rios en Europe et au PSG ?

▶ Richard Rios - The best midfielder in the Brazilian League | Highlights pic.twitter.com/cFkxtlWVqe — Planeta do Palmeiras 🌎 (@Verdao_infos) June 22, 2025

« A ce stade du mercato, je n'ai pas connaissance d'une quelconque approche de club ou d'une quelconque démarche de la part de Manchester United pour Rios. Nottingham Forest est la seule équipe de Premier League que je connaisse à avoir pris contact avec lui. Tottenham est un autre club à surveiller, mais le PSG apprécie également beaucoup le joueur », a précisé Ben Jacobs au sujet du milieu de terrain de Palmeiras, qui confirme donc que pour l'instant le Paris Saint-Germain n'a pas encore bougé ses pions dans ce dossier. Agé de 25 ans, Richard Rios est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat du Brésil, et le joueur formé au Flamengo a vu sa valeur exploser en un an. L'an dernier, à la même époque, Richard Rios avait une valeur estimée à 4 millions d'euros, soit quatre fois moins que désormais.



Plutôt tourné vers le marché portugais, Luis Campos n'a pas coupé la totalité des ponts avec l'Amérique du Sud, et cela pourrait donc se concrétiser avec la signature possible de Richard Rios au PSG. Cependant, ce nom ayant été évoqué depuis presque un an à Paris, on peut se demander si cela n'est pas une manœuvre des agents du joueur pour alerter d'autres clubs européens.