PSG ‍: Il brille à la Coupe du monde, Paris lâche 30 ME

Le PSG espère recruter un milieu de terrain lors du mercato et a ciblé Richard Rios, brillant avec Palmeiras lors du match nul contre Porto à la Coupe du monde des clubs et suivi par Luis Campos depuis un moment.

Très satisfait de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain a toutefois conscience qu’il va falloir recruter des joueurs à ce poste afin de faire davantage souffler les titulaires la saison prochaine. Dans cette optique, le nom d’Aurélien Tchouaméni a été soufflé ces dernières heures par la presse espagnole. L’international français n’est pas le seul joueur ciblé par le PSG. A en croire les informations du média sud-américain Antena2, le champion d’Europe en titre est très intéressé par Richard Rios, international colombien de 25 ans évoluant à Palmeiras depuis 2023.

🚨 Nottingham Forest are interested in Colombia and Palmeiras midfielder Richard Rios.



He has a release clause of ~£85m.



(Source: Give Me Sport)