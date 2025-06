Le PSG craque, Ilya Zabarnyi arrive ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG tient son premier gros coup de l'été puisque Ilya Zabarnyi est désormais tout proche de signer à Paris en provenance de Bournemouth. Les deux clubs se sont très fortement rapprochés.

Les discussions se poursuivent entre Bournemouth et le PSG pour le recrutement d’Ilya Zabarnyi. Et après une première offre à hauteur de 42 millions d’euros hors bonus, pouvant monter à 47 ME, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sortir sérieusement le chéquier. Le journaliste Matteo Moretto dévoile ainsi que l’accord est tout proche entre les deux clubs désormais. La raison est simple, le PSG va mettre une somme proche de 60 millions d’euros sur la table, qui pourrait même dépasser cette barre fatidique avec les bonus. Un énorme effort consenti pour s’offrir le central ukrainien, absolument voulu par Luis Enrique pour compléter sa défense et préparer l’avenir.

Bournemouth touche deux fois le jackpot

Paris Saint-Germain y Bournemouth cada vez más cerca por Ilya Zabarnyi.



La negociación puede superar los 60 millones de euros. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 14, 2025

Cette saison, la charnière composée de Marquinhos et Pacho a tenu son rang, mais le manque de solution derrière a inquiété l’entraineur espagnol. Malgré Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, un défenseur central capable de jouer en axe droit était demandé en priorité. Avec le joueur de Bournemouth, qui vient de sortir une saison très solide en Premier League, ce sera donc chose faite si les négociations se finalisent à ce niveau. Le PSG aura tout de même drôlement augmenté sa première offre pour y parvenir, mais les Cherries avaient fait savoir qu’ils comptait bien récupérer un maximum d’argent cet été. Cela a déjà été le cas avec la vente de Dean Huijsen au Real Madrid pour 60 millions d’euros. Et le club de Premier League va donc récupérer une somme similaire pour Ilya Zabarnyi. Si le transfert se boucle rapidement, ce dernier ne pourra toutefois pas participer à la Coupe du monde des clubs, dont les listes ont été données cette semaine à la FIFA.