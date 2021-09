Le PSG craque face à ses supporters

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Victoire pour les supporters parisiens qui n’ont pas accepté la disparition de la chanson de Phil Collins comme hymne pendant l’entrée des joueurs sur la pelouse avant le coup d’envoi.

Après avoir tenté de noyer le poisson en expliquant qu’il s’agissait d’une simple erreur, le PSG avait fini par assumer ce changement de cap. Fini le « Who said I would » du rockeur anglais, pour faire place au son de DJ Snake. Devant le scepticisme ambiant, Fabrice Alègre, directeur de la diversification au sein du club francilien, avait tenté de se montrer ferme. « Ce n’était pas du tout une erreur. Que l’on soit très attaché à ce son, je l’entends et notre volonté n’est pas de l’éliminer de tous nos matchs. Mais n’empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé », avait fait savoir le dirigeant du Paris SG.

Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche.

En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 17, 2021

Mais le retour de bâton a été double, avec tout d’abord la sortie de DJ Snake, honoré d’être mis en avant par le Paris SG, mais l’artiste parisien a bien fait savoir qu’il n’y était pour rien dans ce coup de force. Ce même si des sons discordants laissaient entendre qu’il s’agissait là aussi d’un retournement de veste de la part du DJ. En tout cas, le PSG a tranché face à la vindicte populaire, et vient d’annoncer discrètement que Phil Collins ferait son retour dès le prochain match, et probablement pour encore longtemps. « Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche. En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne », a reconnu le PSG, qui avait expliqué par le biais de son dirigeant que les supporters du Paris SG, et notamment le CUP, avaient été dans un premier d’accord pour le changement de musique. Visiblement, ce n’était pas le cas, et tout est rentré dans l’ordre donc.