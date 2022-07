Le PSG craint la DNCG, Campos ne rigole pas

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Hugo Ekitike est officiellement devenu parisien. Toutefois, au lieu d'un transfert sec, le PSG a étonné en annonçant un prêt avec option d'achat pour l'attaquant rémois. Il faut dire que le club parisien est limité en terme de dépenses au mercato.

Quand Nasser Al-Khelaifi avait annoncé la fin des paillettes au PSG, il fallait vraiment le prendre au mot. Si le club parisien se montre très actif sur le marché, il n'a pas encore recruté de poids lourd avec comme principale signature le Portugais Vitinha. D'un point de vue comptable, les faits sont là et révèlent une vérité inédite pour les supporters et les observateurs. Le PSG dépense moins d'argent lors de ce mercato. Les deux seules acquisitions réalisées pour l'heure sont celles de Vitinha pour 40 millions d'euros au FC Porto et le transfert définitif de Nuno Mendes contre 37 millions d'euros donnés au Sporting Portugal.

Le PSG limité à une enveloppe mercato de 80 millions d'euros

Le club parisien n'a pas tant changé de philosophie et d'approche au mercato. Il a surtout fait des promesses à la DNCG, se donnant ainsi des contraintes pour le mercato estival. Lors de l'audition de ses comptes devant l'instance de contrôle en juin dernier, le PSG s'est engagé à limiter ses investissements au mercato à hauteur de 80 millions d'euros maximum comme l'indique l'Equipe ce dimanche.

Une limite contraignante pour le PSG. Cela l'a ainsi obligé à solliciter le prêt d'Hugo Ekitike auprès du Stade de Reims. Cela complique nettement la finalisation de certains dossiers. C'est pour cela que le PSG est très tatillon sur quelques millions d'euros avec l'Inter Milan pour Milan Skriniar. Pour Luis Campos, la tâche ne s'annonce pas aisée pour ramener d'autres joueurs et notamment Renato Sanches ou Gianluca Scamacca. Il faudra donc vendre des joueurs cet été pour pouvoir augmenter les possibilités de dépenses parisiennes. A ce jour, seuls Alphonse Aréola et Marcin Bulka sont partis et ils n'ont rapporté que 14 millions d'euros au PSG.