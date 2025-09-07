Le PSG chouine, il n'aime pas ça

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

L’un des feuilletons de l’été reste les négociations entre le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin concernant Randal Kolo Muani. L’attaquant français est resté dans l’attente pendant de nombreuses semaines avant que le deal ne capote. La Juventus a-t-elle été réglo ?

Randal Kolo Muani a patienté tout l’été pour s’engager du côté de la Juventus de Turin, il n'en sera finalement rien. L’attaquant français s’est envolé du côté de Londres le 1er septembre dernier pour s’engager du côté de Tottenham. La fin d’un feuilleton entre le club de la capitale et les Bianconeri. Un échec qui a dégradé la relation entre les deux clubs. Alors qu’un accord était en passe d’être trouvé, le club du Piémont a fini par signer Lois Openda au poste d’avant-centre refermant le dossier Kolo Muani. Le Paris Saint-Germain n’a pas apprécié le comportement du club italien.

Il défend la Juventus

🚨⚪️ BREAKING: Randal Kolo Muani to Tottenham, here we go! Deal done for loan move until June 2026.



Paris Saint-Germain accept Spurs proposal as Kolo Muani wanted the move + out of the project.



Exclusive story, confirmed. 💣🏁 pic.twitter.com/oSkTbAIA3l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Interrogé par le média Tuttojuve, Massimo Pavan a tenu à défendre la Juventus dans l’affaire. « Je ne comprends pas ce que veut le PSG. La Juventus a fait une offre. S'ils voulaient lui donner cinq millions sans condition, ils auraient pu le faire. Je pense que s'ils lui avaient fait une offre au début du mercato, la Juventus aurait immédiatement accepté, » explique le journaliste de SportMediaSet, qui ne comprend pas pourquoi Nasser Al-Khelaïfi s'est énervé à ce point. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait répondu favorablement à la nouvelle demande de prêt des Bianconeri. Le point de discorde réside dans l’accord final, le club de la capitale souhaitait inclure une obligation d’achat tandis que la Juventus ne voulait qu’une simple option. De son côté, le joueur avait par ailleurs refusé des offres d’autres clubs pour signer à la Juventus. Après plusieurs semaines de discussions, les négociations ont été stoppées à quelques jours de la fin du mercato.