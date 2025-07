Le PSG cherche le nouveau Désiré Doué

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas le choix et va frapper fort en attaque cet été. Luis Enrique a demandé un joueur offensif majeur de plus, avec un profil bien déterminé.

Difficile de changer un effectif qui vient d’être champion d’Europe, mais Luis Campos et Luis Enrique connaissent trop bien le football pour se dire qu’il suffit de conserver le même effectif pour être de nouveau sacré champion d’Europe dans un an. L’idée est de garder l’ossature, et si possible ne pas se séparer du moindre titulaire. En revanche, chez les remplaçants, il va y avoir du changement afin de donner une nouvelle impulsion, avoir un banc de touche de meilleure qualité, et se parer aux éventuelles blessures, car le PSG ne pourra pas éternellement voir son secteur médical se tourner les pouces comme ce fut le cas cette saison. Résultat, Kang-In Lee et désormais Gonçalo Ramos envisagent de quitter le club selon RMC, faute d’un temps de jeu suffisant.

Luis Enrique a besoin d'un joueur offensif majeur de plus

Stats & Facts : Retour sur la belle victoire contre l'Inter Miami 📊#FIFACWC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 30, 2025

Et pour la radio sportive, avec ces départs, c’est un nouvel élément de taille qui sera recruté devant. L’idée est de faire venir un joueur aussi polyvalent et prometteur que Désiré Doué, qui peut jouer à quasiment tous les postes du milieu et de l’attaque, tout en conservant son efficacité et sa capacité à sortir du banc de touche comme il l’a fait pendant longtemps avant d’être titulaire. Le profil est donc connu, il reste désormais à trouver la perle rare mais le PSG sait au moins ce qu’il veut pour frapper fort dans le domaine offensif. Et avec la victoire en Ligue des Champions et le bon parcours en Coupe du monde des clubs, il n’y aura aucun problème si cela signifie un investissement financier important pour aller chercher ce joueur supplémentaire capable de donner un coup de fouet à l’attaquant du Paris SG. Les dirigeants parisiens en sont en tout cas bien conscients, avec un Gonçalo Ramos en retrait, Luis Enrique ne peut s’appuyer que sur quatre joueurs offensifs avec Barcola, Doué, Dembélé et Kvaratskhelia, ce qui est trop peu pour un tel club et autant de rendez-vous à venir.