Le PSG champion d’Europe, Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas voir ça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans une semaine, le PSG pourrait fêter son titre de champion d'Europe en cas de succès contre l'Inter Milan. Nasser Al-Khelaïfi refuse de se projeter sur les célébrations.

L’épisode de la victoire en Coupe de France est déjà oublié à Paris, où tout le monde est concentré sur la finale de la Ligue des Champions. Ce sera samedi prochain à Munich, et le PSG met le paquet à tous les niveaux pour répondre présent. Sur le terrain bien évidemment, mais aussi dans la communication et le marketing. C’est le cas avant chaque grande finale mais de nombreux objets sont préparés pour célébrer le titre de champion d’Europe en cas de succès du Paris SG. Contrairement à la finale précédente avec un Final 8 à Lisbonne en 2020 dans des stades vides et avec très peu de temps entre les matchs, le club de la capitale sait depuis un mois qu’il va vivre ce grand évènement. Avec le souhait d’aller chercher un titre majeur en Europe pour la première fois de son histoire.

Nasser Al-Khelaïfi dit non par superstition

Au niveau commercial, le PSG compte bien surfer sur cette belle saison, et a déjà mis en vente des tee-shirts et des écharpes spécialement conçus pour la finale, avec un succès épatant qui se confirme chaque jour. Mais surtout, c’est toute une nouvelle gamme de goodies et de produits dérivés qui sont déjà conceptualisés et prêts à être imprimés et vendus très rapidement en cas de victoire face à l’Inter Milan ce samedi. Il ne faut bien évidemment pas mettre la charrue avant les boeufs, mais ne pas anticiper une victoire et le succès commercial qui va avec serait aussi une terrible erreur financière. En cas de victoire finale à Munich, le chiffre d’affaire du PSG pourrait atteindre pour la première fois le milliard d’euros, et permettre à Paris d’être dans le vert en fin de saison.

Néanmoins, après tant d’années d’échecs en Ligue des Champions, et ce à tous les niveaux de compétition, Nasser Al-Khelaïfi ne veut absolument rien savoir des plans de son club en cas de victoire. Il a ainsi, selon le Journal du Dimanche, refusé de superviser les développements marketing du PSG pour ne pas « porter la poisse ». Une superstition bien compréhensible, à tel point qu’un livre déjà quasiment prêt à sortir sur le parcours européen du club francilien a été ignoré par le président qatari, pour qui il y aura tout le temps de feuilleter ça et lancer la publication après le coup de sifflet final à Munich, si tout se passe bien.