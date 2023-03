Le PSG c'est l'usine, Lionel Messi n'en peut plus

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis qu'il traîne sa misère sous le maillot du Paris Saint-Germain, Lionel Messi retrouve le sourire et un niveau digne de son incroyable palmarès dès qu'il est avec l'Argentine. Et nombreux sont ceux qui sont désormais convaincus que la Pulga va quitter le PSG.

On avait quitté Leo Messi le visage fermé et la mine sombre après la défaite de Paris face à Rennes, le septuple Ballon d’Or filant vers les vestiaires du Parc des Princes sans même un regard vers les supporters. Et vendredi, on a retrouvé le champion du monde flamboyant avec l’équipe d’Argentine, ne masquant pas son bonheur de rejoindre l’Albiceleste, et même son émotion, le joueur de 35 ans laissant glisser quelques larmes face à un accueil délirant dans son pays. Ajoutez à cela un but lumineux et vous obtenez un Lionel Messi de gala comme on ne l’avait plus vu depuis le Mondial au Qatar. Car sous le maillot du PSG, et à l’exception notable du but libérateur sur coup-franc contre Lille, c’est une version minimaliste, y compris sur le plan des émotions que l’on voit en Ligue 1. Au point que l’avenir de champions du monde à Paris semble devoir être bref comme l’avouent des proches du clan Messi.

Lionel Messi s'ennuie à Paris

Correspondant de L’Equipe, Europe 1 et Canal+ en Amérique du Sud, Eric Frosio a évoqué cette incroyable ambivalence de celui que ses fans considèrent comme étant le meilleur footballeur de l’histoire. Il y a bien un Lionel Messi version argentine et un version parisienne. « Lionel Messi on le dit pas très émotif, mais il a lâché sa petite larme. Il était entouré par sa famille, ses enfants, ses proches (…) On l’a jamais vu aussi souriant, quand il est allé au restaurant deux jours avant le match, il a provoqué une émeute, et cela ne l’a pas empêché de prendre un bain de foule ce que l’on n’avait jamais vu durant toute sa carrière. Il avait la banane (…) Il voulait se faire adopter, cela a mis du temps, car certains le considéraient comme étant un Espagnol, un Barcelonais même, mais il a retourné l’opinion et il en profite désormais. En Argentine, il est comme à la maison, et au Paris Saint-Germain il est comme au travail. Un travail qui l’ennuie parfois, il ne fait pas toujours les efforts. Avec l’Argentine, il ne ménage pas ses efforts, il est très actif, ce qui n’est pas le cas avec le PSG où il traîne un peu les pieds, on ne le voit jamais sourire. Je comprends que ça puisse agacer les supporters parisiens et ses employeurs surtout », reconnaît, sur Europe 1, le journaliste.

Un retour de Messi au Barça, le rêve de tous

Des propos qui tendent à confirmer que le natif de Rosario ne prolongera probablement pas son contrat avec les champions de France, et cela même si l'Emir du Qatar le souhaite absolument. Même si forcément le PSG offre une vraie facilité financière et un gros challenge sportif à Lionel Messi, depuis la victoire argentine au Mondial ce dernier pourrait juste avoir le désir de s'éclater dans ses ultimes années de footballeur. De quoi confirmer qu'un retour au FC Barcelone est possible, de plus en plus de voix se faisant entendre pour espérer une dernière danse pour la Pulga avec son club de presque toujours. Dernier en date à remonter dans le train de la hype, Ronaldinho, qui a joué pour le PSG et le Barça. « Je suis un ami de Lionel Messi et suis très heureux pour lui. Je serais heureux de le voir s'épanouir quel que soit le club où il joue. Mais après tout ce qu’il a connu à Barcelone, cela serait magnifique de le voir finir sa carrière là-bas », a confié dans la presse espagnole l'ancien légendaire attaquant espagnol. Impossible de dire le contraire, l'image du septuple Ballon d'Or restera éternellement associé au club catalan.