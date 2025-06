Le PSG blinde sa star portugaise, le Real en larmes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même s’il apprécie Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, Xabi Alonso aimerait faire venir un milieu de terrain plus créatif au Real Madrid. Le rêve ultime du club merengue n’est autre que Vitinha.

A l’occasion de son premier match sur le banc du Real Madrid, il y a une semaine contre Al-Hilal lors de la 1ère journée de la Coupe du monde des clubs, Xabi Alonso a pu mesurer l’ampleur de sa tâche au sein de la Casa Blanca. L’équipe est loin du niveau attendu et il va falloir du temps à l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen pour faire infuser sa philosophie de jeu. Surtout, une question cruciale se pose : Xabi Alonso a-t-il les joueurs adaptés à son style, notamment au milieu de terrain ? Tchouaméni, Camavinga et même Bellingham sont de plus en plus critiqués en Espagne, raison pour laquelle le site Real Madrid Confidencial confirme que l’objectif ultime du vice-champion d’Espagne est de recruter Vitinha.

Vitinha l’avoue, il n’y a pas de règles au PSG https://t.co/ANE1OLmjWY — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

Un rêve qui a toutefois peu de chances de se réaliser, tant le PSG n’a aucune intention de se séparer de sa star portugaise et encore moins de négocier avec le Real Madrid selon le média spécialisé. « Les mauvaises relations avec le PSG à cause du transfert de Kylian Mbappé rendent cette opération complètement impossible » écrit le site espagnol, qui révèle que le club merengue creuse par conséquent d’autres pistes. Le nom de Martin Zubimendi a notamment été évoqué depuis le début de l’été mais sauf grosse surprise, le champion d’Europe espagnol va bientôt s’engager avec le Real Madrid.

Le Real Madrid ne pense qu'à Vitinha

Reste la piste Angelo Stiller mais le milieu de terrain allemand de 24 ans, estimé par Stuttgart à 50 millions d’euros, n’apporte évidemment pas les garanties qu’offrent une méga star comme Vitinha. Quoi qu’il en soit, Xabi Alonso et le Real Madrid doivent faire le deuil de l’ancien joueur du FC Porto. D’abord car il a récemment prolongé jusqu’en jusqu’en 2029. Ensuite car il n’a aucunement l’intention de partir après avoir gagné la Ligue des Champions avec le PSG. Et surtout car le club de la capitale n’est pas vendeur. Trois bonnes raisons pour le Real Madrid de lâcher l’affaire dans un dossier qui n’a de toute façon aucune chance d’aboutir.