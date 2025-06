Real ‍: Mbappé réclame la tête d'un coéquipier

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Même si le Real Madrid n'a pas gagné un seul titre majeur cette saison, Kylian Mbappé a bien démarré son aventure en Espagne. Soulier d'or européen, le Français est plus influent que jamais au sein de la Maison Blanche. De quoi l'autoriser à diriger un peu le mercato.

Kylian Mbappé a vécu une saison très paradoxale au Real Madrid. Ce fut un vrai désastre collectif avec aucun trophée majeur à la clé. Les Merengue ont perdu les quatre Clasicos disputés, ils ont quitté la Ligue des champions dès les quarts de finale et ils ont laissé filer leur titre de champion d'Espagne. Individuellement, par contre, le Français était au top de sa forme. Avec 43 buts inscrits, il a remporté le Soulier d'or européen. Une bonne manière de rappeler qu'il était le roi des stats depuis plusieurs années. C'est aussi le moyen idéal de s'affirmer comme le patron du vestiaire madrilène.

Mbappé exige le départ de Rudiger

Déjà très écouté du président Florentino Perez, l'ancien buteur du PSG veut en profiter pour influencer le mercato du Real Madrid. Un cadre de l'équipe est dans son viseur, Antonio Rüdiger. Selon le média espagnol Don Balon, le capitaine des Bleus a demandé le départ du défenseur central allemand à sa direction. Les deux hommes ne s'entendent pas très bien au sein du vestiaire et Kylian Mbappé n'aurait pas manqué de le faire savoir à ses dirigeants et à son nouvel entraîneur Xabi Alonso.

Mbappé, harto, pide la cabeza a Florentino Pérez por el bien del Real Madridhttps://t.co/CizzjHfseO — Don Balón (@DonBalon) June 21, 2025

La fraîcheur entre Mbappé et l'ex-défenseur de Chelsea s'est installée en raison du caractère de Rüdiger. Physique dans les duels mais surtout chambreur en matchs comme à l'entraînement, l'Allemand irrite Kylian Mbappé. Son pétage de plomb en finale de Coupe du Roi, lequel lui a valu 6 matchs de suspension, n'a rien arrangé. Sous pression, le Real Madrid devra dénicher un acheteur sur le marché. C'est loin d'être impossible pour un joueur qui ne possède plus qu'une année de contrat restante et dont le salaire dépasse à peine le million d'euros mensuel.