Le PSG au ralenti, surtout ne paniquez pas ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Sur la pelouse du FC Nantes, le Paris Saint-Germain s’est contenté d’un match nul (1-1) en rendant une pâle copie. De là à s’inquiéter pour le niveau général de la formation de Luis Enrique à l’approche des demi-finales de la Ligue des champions, il y a encore un grand pas.

Dans le cadre du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est écrasé devant le bloc du FC Nantes et n’a pas pu faire mieux qu’un match nul. Si le résultat arrange bien les deux équipes, il n’a pas ravi les supporters, lesquels ont assisté à une opposition sans spectacle. À moins d’une semaine du déplacement à l’Emirates Stadium pour la demi-finale aller de la Ligue des champions, le niveau affiché par les Parisiens depuis quelques matchs aurait de quoi inquiéter. Mais pour les consultants de l’After Foot sur RMC, il n’y a aucune crainte de voir Paris rehausser son niveau pour les grosses échéances à venir.

« Ils sont humains »

Le PSG moins fringant ces derniers temps ?



🗣️ @kevindiaz11 : "Peut-on vraiment leur en vouloir ? Ils en sont à un nombre de matches conséquent maintenant." #RMCLive pic.twitter.com/J46H09vzKG — After Foot RMC (@AfterRMC) April 22, 2025

« Le PSG moins fringant depuis le retour de la trêve ? C’est un peu logique. Tu arrives dans le sprint final pour la Coupe d’Europe, t’es déjà champion... Alors oui, être invaincu est un objectif, mais t’es pas passé loin de perdre non plus. Contre Nantes, ils ont eu 75% de possession, ils ont fait 842 passes. Ils ont couru 8km de moins que Nantes ? Mais est-ce qu’on peut leur en vouloir. Maintenant, ils en sont à un nombre de matchs conséquents. Les joueurs font tourner, ils sont humains », a d’abord lancé Kevin Diaz, qui nuance l’idée que le PSG soit moins éclatant qu’il ne le fut à partir de début 2025.

« Si tu as 75% de possession de balle, c’est quand même difficile de courir plus que ton adversaire. Sur les interceptions, il y en a deux pour les Nantais, mais que quatre pour le PSG. Les Parisiens n’ont pas forcément récupéré les ballons en allant le gratter à l’adversaire », conclut le consultant sur RMC. De son côté, Florent Gautreau a expliqué que Luis Enrique n’aurait pas dû titulariser des joueurs susceptibles d’être titulaires face à Arsenal, lesquels avaient forcément envie de se préserver. En attendant, Paris n’a plus que deux matchs à remporter avant d’égaler le record d’invincibilité de 32 matchs consécutifs en championnat jusqu’alors détenu par... le FC Nantes (1994-1995).