Le PSG au Parc des Princes ‍: Un référendum décisif

Par Claude Dautel

Le PSG n'a pas encore officialisé sa décision concernant son futur stade, ce qui laisse l'espoir aux supporters parisiens que le Qatar va rester au Parc des Princes. Mais l'un des favoris peut faire changer d'avis le club de la capitale.

Les semaines passent et ceux qui affirmaient que Nasser Al-Khelaifi allait rapidement dévoiler le choix fait par Doha pour l'installation du futur stade de 90.000 places se sont clairement trompés. Même si le Paris Saint-Germain est mis sous pression par Arctos, l'actionnaire américain entré dans son capital, l'Emir n'est pas du genre à se voir imposer des choix. D'autant qu'en cas de départ du Parc des Princes, ce qui est l'option numéro 1, la candidature de Massy est de plus en plus conditionnelle. Alors que le mois dernier, la ville de l'Essonne semblait avoir raflé la mise, les choses ne sont pas aussi idylliques qu'on pouvait le croire. Le maire de la commune pense désormais à un référendum pour ou contre l'installation du futur stade du PSG, et il avoue qu'il ne sait pas ce que lui-même votera.

L'élu UDI de Massy estime qu'il faut dorénavant attendre le choix du Paris Saint-Germain, mais qu'il n'hésitera pas à proposer aux habitants de sa ville la suite à donner à une éventuelle venue du club de la capitale. « Tout est encore très hypothétique à l’heure actuelle. Si on organisait un référendum, je ne sais même ce que je voterais moi-même. Il faut agir dans l’ordre : voir s’il y a un projet, le travailler et organiser une consultation sous l’égide de la commission nationale du débat public. J’ai promis une concertation totale et ce sera le cas. Et même si le PSG choisissait de continuer à étudier l’option Massy, il est tout à fait possible qu’à la fin, le PSG ou la ville dise non », confie, dans Le Parisien, Nicolas Samsoen.

Les élections peuvent sauver le Parc des Princes

Autrement dit, le Paris Saint-Germain et les dirigeants qataris doivent constater que chaque site a ses farouches supporters, mais également des détracteurs. Et ces derniers pèsent évidemment de tout leur poids à un an des élections municipales. Un maire qui prendrait seul la décision de dire oui au PSG pourrait le payer au prix fort dans un an. L'élu de Massy l'a compris et l'option d'un maintien au Parc des Princes n'est plus du tout à négliger. Surtout si le prochain maire est de droite.