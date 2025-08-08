Le PSG attend un paiement XXL de l'OM

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille fait un recrutement de gala durant ce mercato, l'OM étant décidé à avoir une équipe compétitive en Ligue 1 et en Ligue des champions. Même si pour cela le club phocéen doit envoyer de l'argent...au PSG.

Pablo Longoria frappe fort lors de ce marché des transferts, et tandis que l'OM attend les signatures de plusieurs joueurs, dont Joel Ordonez, le dernier joueur à avoir officiellement rejoint la cité phocéenne est Timothy Weah. Pour faire venir le fils de Mister Georges, l'Olympique de Marseille va verser un total de 20 millions d'euros, bonus compris, à la Juventus une fois que l'option d'achat obligatoire sera levée dans un an.

Une jolie somme pour le joueur de 25 ans, lequel a été reçu en héros. Une opération dont le Paris Saint-Germain a pris soigneusement note. Car Timothy Weah est passé au PSG entre 2015 et 2019, et la FIFA imposé à l'OM de verser au Paris SG une indemnité de formation, qui est proportionnel au prix du transfert.

Weah est passé par le PSG, l'OM va payer

Officiel : Timothy Weah à l'OM, c'est signé https://t.co/X26xBrmp4y — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Thomas Filhol, journaliste pour le site spécialisé Sportune, a sorti sa calculatrice et, se basant sur les exigences de la FIFA, il annonce que l'Olympique de Marseille va devoir payer 350.000 euros au Paris Saint-Germain lorsque le transfert de Timothy Weah sera définitif, dans un an. Un joli petit chèque, qui ne représente évidemment pas grand-chose dans le budget du PSG, lequel va bientôt dépasser 866 millions d'euros, la victoire parisienne en Ligue des champions ayant encore fait grimper ce chiffre qui pourrait rapidement atteindre le milliard d'euros.

Même si le Paris Saint-Germain n'a donc pas vraiment besoin du chèque marseillais, on imagine bien que Nasser Al-Khelaifi ne fera pas cadeau de ces 350.000 euros à Pablo Longoria. Le président qatari du Paris Saint-Germain n'est pas réputé pour faire des fleurs à ses concurrents, surtout s'il s'agit de Marseille. Surtout qu'à l'image d'Adrien Rabiot, Timothy Weah est prêt à tout pour aider l'OM à faire tomber le club de la capitale.