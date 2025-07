Le PSG attaqué sur son boss du milieu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Seul milieu de terrain avec une situation contractuelle laissant un espoir aux autres clubs, Fabian Ruiz fait saliver Manchester United, qui rêve de s'offrir l'un des métronomes du PSG.

Il y a un an, Fabian Ruiz ne faisait pas partie des joueurs que les supporters du PSG rêvaient d’avoir dans leur équipe. Mais 365 jours plus tard, le discours a totalement changé. Jamais blessé, jamais suspendu, le milieu de terrain est indispensable quand il a trouvé le bon rythme. Il récupère un peu, distribue beaucoup et marque ou fait marquer de plus en plus régulièrement. Surtout, sa science du jeu permet à ses coéquipiers de s’appuyer sur sa maîtrise technique et son expérience pour gérer les matchs chauds. Des qualités qui manquent clairement à un autre grand d’Europe : Manchester United.

MU et l'Arabie Saoudite sur le coup

Le club anglais a décidé de tenter sa chance pour faire venir Fabian Ruiz, annonce Foot Mercato. C’est la formation la plus motivée parmi d’autres de Premier League et d’Arabie Saoudite pour faire un pont d’or au joueur du PSG. Personne n’est dupe, l’enjeu est d’éviter que l’ancien de Naples ne prolonge à Paris, pour approcher de la fin de son contrat en juin 2027. Pour le moment, le champion d’Europe a toujours la main sur ce dossier, mais nul doute que si Manchester United et l’Arabie Saoudite se réveillent pour un joueur qui a le vent en poupe, c’est afin de faire des propositions financières très copieuses. De quoi faire tourner les têtes même si un départ cet été n’est pas envisageable aux yeux des dirigeants parisiens, même en cas d’offre folle.

En tout cas, Fabian Ruiz est peut-être le plus suivi des milieux parisiens au mercato, en raison de sa situation contractuelle tant aller chercher un Vitinha ou un Joao Neves n’est pas envisageable actuellement. Le PSG reste toutefois solidement campé sur ses positions, qui devraient lui permettre de repousser assez sereinement les attaques des clubs prétendants. Surtout que Luis Enrique tient en haute estime son compatriote, qu’il avait pourtant il n’y a pas si longtemps snobé quand il était sélectionneur. Là aussi, le discours a totalement changé.