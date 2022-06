Le PSG appelle Nice, coup de pression sur Zidane

Dans : PSG.

Le PSG avance dans le dossier Zinedine Zidane, mais il a parallèlement accéléré pour Christophe Galtier. Nice a été contacté, Luis Campos veut l'entraineur du Gym. De quoi décider Zidane à enfin se mouiller ?

Le suspense est toujours total en ce qui concerne le poste du futur entraineur du Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane étant complètement libre, il n’y a personne d’autre à contacter que le technicien français et son entourage. Et faire signer « Zizou » est clairement la priorité des priorités chez les propriétaires qataris. Mais depuis que les bruits courent, il n’y a toujours rien d’officiel entre le champion du monde 1998 et le Paris SG. Ce qui provoque inévitablement l’avancée de nouvelles pistes, le champion de France n’ayant pas envie d’arriver à l’approche du début de la nouvelle saison sans son nouvel entraineur.

Luis Campos insiste pour Galtier

C’est en ce sens que Luis Campos, nouvellement aux commandes du secteur sportif du Paris SG, a décidé d’avancer sur sa piste numéro 1. Et ce n’est pas Zidane, mais bien Christophe Galtier. Il y a plus d’une semaine, Julien Fournier, le directeur général de l’OGC Nice, avait prévenu les Parisiens qu’il serait temps de se réveiller si Paris voulait vraiment l’entraineur actuellement chez les Aiglons. Cela arrangerait bien le club azuréen, qui ne semble plus du tout en adéquation avec celui arrivé pourtant seulement l’été dernier après avoir conquis le titre de champion de France avec Lille.

Ainsi, les pièces du puzzle se mettent doucement en place, puisque RMC et L’Equipe affirment conjointement que le PSG est entré en contact avec Nice pour discuter de la possible signature de l’ancien coach de l’ASSE. Les premiers contacts ont eu lieu, pour un technicien qui possède encore un an de contrat. Luis Campos, qui a travaillé avec Galtier à Lille, est derrière cette offensive qui permet pour le moment à Paris d’avancer sur son éventuel plan B. En tout cas, désormais, Nice ne peut plus l’ignorer, le PSG lorgne sur son entraineur, et est donc prêt à régler une indemnité pour le faire venir.

Un oui de Zidane, et Galtier disparait

D’ici là, nul doute que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar espèrent ne pas avoir besoin d’aller aussi loin. Le meilleur moyen est de convaincre Zinedine Zidane de signer et laisser ainsi sur le côté de la route l’entraineur niçois. Peut-être que le fait de voir Paris prêt à passer à autre chose pourrait le convaincre de donner une réponse positive. En tout cas, les négociations ont débuté et chacun va devoir la jouer fine. En effet, le PSG veut Galtier mais ne se précipite pas car la piste Zidane est toujours active. De son côté, Nice est coincé avec son entraineur actuel, et rêve que le PSG l’en débarrasse, tout en affirmant qu’il va falloir payer pour venir à ses fins.