Le PSG annonce le départ de Donnarumma

Par Guillaume Conte

Le PSG a mis fin à l'aventure de Gianluigi Donnarumma, qui s'est officiellement engagé pour Manchester City ce mardi 2 septembre. 

C’est fini pour Gianluigi Donnarumma et le PSG. Cinq ans après son arrivée, le gardien italien a été poussé dehors malgré son importance capitale dans la victoire en Ligue des Champions. Luis Enrique voulait Lucas Chevalier, et il a obtenu le gardien français, poussant fortement dehors le portier transalpin qui s’était vu simplement proposer un nouveau contrat avec un salaire revu à la baisse pour rester au PSG. Finalement, les derniers jours du mois d’août ont permis à ce dossier de se décanter, et Donnarumma rejoint donc Manchester City pour un transfert estimé à plus de 30 millions d’euros. Une belle vente pour Paris pour un joueur qui n’avait plus qu’une année de contrat et ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique.

« En quatre saisons sous la tunique Rouge & Bleu, l’international italien a disputé 161 matches, signé 56 clean sheets et ajouté dix trophées à son palmarès. À titre personnel, il a été élu meilleur gardien aux Trophées UNFP lors des saisons 2021-2022 et 2023-2024 et a figuré dans l’équipe type du championnat lors de ces mêmes exercices. Le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Gianluigi pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a fait savoir le PSG à propos de son gardien.

 