Le PSG annonce le départ de Donnarumma

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a mis fin à l'aventure de Gianluigi Donnarumma, qui s'est officiellement engagé pour Manchester City ce mardi 2 septembre.

C’est fini pour Gianluigi Donnarumma et le PSG. Cinq ans après son arrivée, le gardien italien a été poussé dehors malgré son importance capitale dans la victoire en Ligue des Champions. Luis Enrique voulait Lucas Chevalier, et il a obtenu le gardien français, poussant fortement dehors le portier transalpin qui s’était vu simplement proposer un nouveau contrat avec un salaire revu à la baisse pour rester au PSG. Finalement, les derniers jours du mois d’août ont permis à ce dossier de se décanter, et Donnarumma rejoint donc Manchester City pour un transfert estimé à plus de 30 millions d’euros. Une belle vente pour Paris pour un joueur qui n’avait plus qu’une année de contrat et ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique.

Après quatre années passées au PSG et de nombreux titres remportés, Donnarumma s’engage avec Manchester City, dans le cadre d’un transfert définitif.



Le Club remercie très sincèrement Gigio pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2025

« En quatre saisons sous la tunique Rouge & Bleu, l’international italien a disputé 161 matches, signé 56 clean sheets et ajouté dix trophées à son palmarès. À titre personnel, il a été élu meilleur gardien aux Trophées UNFP lors des saisons 2021-2022 et 2023-2024 et a figuré dans l’équipe type du championnat lors de ces mêmes exercices. Le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Gianluigi pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a fait savoir le PSG à propos de son gardien.