Le PSG amoureux d’Endrick, son clan fait une annonce

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A en croire les informations dévoilées lundi par la presse espagnole, le PSG est très intéressé par la pépite brésilienne Endrick.

A seulement 16 ans, l’attaquant de Palmeiras attire les convoitises en Europe. Selon les informations du journal AS, le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour recruter le « futur Neymar » comme il est déjà appelé au Brésil. Une offre de 20 millions d’euros aurait été dégainée par le PSG pour recruter celui qui figure également dans le viseur du Real Madrid, d’Arsenal et de bien d’autres clubs. La concurrence sera rude pour celui qui est promis à un grand avenir en Europe, comme Neymar, Vinicius ou Rodrygo avant lui. Interrogé par Globo Esporte au Brésil, l’entourage d’Endrick a répondu aux rumeurs envoyant le buteur de 16 ans au Paris Saint-Germain. Et les proches du joueur de Palmeiras ont confirmé l’intérêt très concret du club de la capitale française. En revanche, l’offre à 20 millions d’euros du PSG a été fermement démentie.

Le PSG adore Endrick mais n'a pas fait d'offre

« Aucune proposition à 20 millions d’euros n’a été envoyée par le Paris Saint-Germain. Pour l’instant, ils n’ont pas fait d’offre » ont indiqué les proches d’Endrick à Globo Esporte. Cela ne veut pas dire pour autant que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’ont pas flashé sur l’attaquant de Palmeiras. « Le PSG est amoureux d’Endrick depuis longtemps » ont ajouté les proches de l’attaquant de Palmeiras, pour qui ill ne fait pas beaucoup de doute que le PSG dégainera tôt ou tard une proposition concrète pour tenter de s’attacher les services d’Endrick. Reste que s’ils veulent avoir une chance de rafler la mise dans ce dossier, les dirigeants parisiens vont devoir sortir le chéquier. Car selon Fabrizio Romano, ce n’est pas avec 20 millions d’euros que Palmeiras va céder dans la mesure où la clause libératoire d’Endrick s’élève à 60 millions d’euros. De quoi faire réfléchir la direction parisienne avant d’investir une telle somme…