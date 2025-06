Le PSG a un coup de foudre pour un international suisse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le recrutement d’un milieu de terrain n’est pas une priorité pour le PSG, ce qui n’empêche pas Luis Campos de scruter les bonnes opportunités. Un international suisse lui a par exemple tapé dans l’oeil.

La priorité du mercato est le recrutement d’un défenseur au Paris Saint-Germain. Cela ne veut pas dire pour autant que le club de la capitale n’est pas attentif à d’éventuelles opportunités sur les autres postes. Au milieu de terrain, Luis Enrique est bien fourni et semble avoir ses titulaires indiscutables pour la saison à venir avec Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Luis Campos a malgré tout une short-list de milieux de terrain qui peuvent coller avec la philosophie de l’entraîneur espagnol. Selon les informations du compte insider Abdel Hamed, un joueur du championnat belge a tapé dans l’oeil du coordinateur sportif parisien.

🇨🇭 Ardon Jashari, la folle ascension !



Inconnu du grand public il y a 12 mois quand il jouait à Lucerne, on le dit désormais surveillé par Luis Campos après une excellente saison à Bruges 🇧🇪



🧵 Présentation d'un meneur de jeu qui va faire parler de lui cet été pic.twitter.com/Lc0AQntFTY — Data'Scout (@datascout_) June 5, 2025

Il s’agit d’Ardon Jashari, international suisse de 22 ans évoluant au FC Bruges. « Il est apprécié par Luis Campos. Le directeur sportif l’a supervisé à de nombreuses reprises tout comme son coéquipier Joel Ordonez » a publié l’insider sur son compte X. Une piste à suivre de près pour le Paris SG, notamment si un ou plusieurs départs venaient à voir le jour dans ce secteur de jeu. On sait par exemple que Fabian Ruiz est courtisé par Al-Nassr, même si Luis Enrique a mis son véto à un potentiel départ du champion d’Europe espagnol.

Le PSG a un oeil sur Ardon Jashari

Pièce maîtresse de Bruges la saison dernière, Ardon Jashari a disputé 27 matchs (2 buts, 4 passes décisives) en championnat de Belgique la saison dernière. Son profil serait toutefois intéressant car assez unique au sein de l’effectif du PSG puisqu’il s’agit, au contraire de Vitinha ou de Zaïre-Emery par exemple, d’un pur milieu défensif essentiellement capable de jouer en sentinelle devant la défense avec un gabarit plus imposant que les milieux actuels du PSG. Reste maintenant à voir si cette piste sera étudiée de manière plus approfondie dans les semaines à venir et si oui, quel sera le prix fixé par le FC Bruges pour sa pépite suisse.