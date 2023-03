Le PSG a trouvé un nouveau patron à Munich

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’élimination contre le Bayern Munich (0-1, 2-0) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne peut tirer que de rares satisfactions. Parmi elles, la prestation de Danilo Pereira a encore démontré que le Portugais pouvait devenir un taulier du vestiaire.

Quand Christophe Galtier et son staff technique reverront ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions, certains comportements risquent de leur sauter aux yeux. On a encore vu le Paris Saint-Germain coupé en deux sur le terrain du Bayern Munich, les attaquants Kylian Mbappé et Lionel Messi étant toujours aussi réticents dans le repli défensif. En revanche, les techniciens ne pourront qu’apprécier la solidité et l’état d’esprit de Danilo Pereira.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danilo Pereira (@iamdanilopereira)

Exemplaire, le milieu aligné en charnière centrale a même montré la voie après la rencontre avec fair-play et fermeté au moment d’évoquer l’attitude de ses coéquipiers. « Malheureusement, on doit dire que le Bayern était plus fort que nous, a reconnu le Portugais. Nous avons eu des occasions en première période mais nous n’avons pas réussi à marquer. C’est difficile de se manquer comme ça en Ligue des Champions. Nous avons payé des erreurs ensuite. C’est dur de sortir comme ça mais c’est la Ligue des Champions. »

« Nos grands joueurs doivent travailler ensemble »

« C’est une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Ce n’était pas notre cas aujourd’hui, a comparé l’ancien joueur du FC Porto. Quand nous sommes comme ça, c’est difficile. Je n’ai pas de mots. Pour progresser, nous devons être tous ensemble et ne pas jouer individuellement. Nous devons rester comme ça pour progresser. Nous devons être fiers de nous-mêmes parce que Paris est grand. Nous avons de grands joueurs qui doivent travailler ensemble pour grandir. » Nul doute que Danilo Pereira n'hésitera pas à transmettre le même message dans le vestiaire. Lui qui est désormais réputé pour s'adresser de la même manière aux plus jeunes et aux stars de l'effectif.