Le PSG a trouvé la recrue parfaite au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a demandé un attaquant cet été, et le PSG regarde au Real Madrid pour récupérer Rodrygo, qui risque de demander à partir dans quelques semaines si le traitement qui lui est réservé se prolonge.

Vu de l’extérieur, le PSG n’a pas besoin de joueurs offensifs. Les défenses adverses sont agressées chaque minute par les slaloms de Khvicha Kvaratskhelia, par les passements de jambes de Désiré Doué, par les crochets d’Ousmane Dembélé et les courses de Bradley Barcola. Mais pour Luis Enrique, ces quatre fantastiques ne sont pas suffisants pour tenir toute une saison et avoir une rotation suffisante devant. Surtout qu’il sera très difficile, avec le rythme connu ces derniers mois, de tenir encore une année entière sans blessure majeure. Résultat, l’entraîneur du PSG rêve d’un nouvel attaquant de qualité dans son effectif, sachant que Gonçalo Ramos n’est pas considéré à ses yeux comme un joueur de premier choix pour les gros matchs.

Rodrygo, polyvalent, talentueux et déjà expérimenté

Le Paris SG va ainsi profiter d’une situation compliquée au Real Madrid pour essayer de faire venir Rodrygo Goes, affirme Fichajes. De nombreuses raisons expliquent ce choix, rendu possible par la situation du Brésilien, qui ne fait pas partie des joueurs importants de la Maison Blanche aux yeux de Xabi Alonso, qui l’utilise très peu dans cette Coupe du monde des clubs. Néanmoins, l’ancienne pépite de Santos a de nombreux atouts qui ont déjà convaincu Luis Enrique. A 24 ans, il est encore jeune mais possède une belle expérience en Europe, il possède un talent qui ne demande qu’à exploser avec de la confiance, possède un profil polyvalent comme l’entraineur espagnol les aime, et surtout le Real Madrid sera à l’écoute des offres en juillet, après la Coupe du monde des clubs.

Concernant les moins bonnes nouvelles de ce dossier, il y a le fait que le Real Madrid n’envisage pas une vente à moins de 80 millions d’euros, et qu’Arsenal, décidément très gourmand cet été, est aussi sur les rangs pour en faire son attaquant vedette avec Viktor Gyokeres si le Suédois signe chez les Gunners. De la concurrence donc, mais le PSG a désormais du poids sur le mercato avec ses moyens financiers mais surtout sa récente victoire en Ligue des Champions.