Le PSG a son numéro 1, premières larmes à Paris

Par Claude Dautel

Tandis que Mauricio Pochettino n'avait pas voulu faire un choix concernant le gardien de but titulaire, Christophe Galtier a vite désigné son numéro 1. A Luis Campos d'exfiltrer le vaincu dans ce duel entre Donnarumma et Navas.

Le Paris Saint-Germain avait frappé fort au mercato 2021 en s’offrant Gianluigi Donnarumma, tout juste titré avec l’Italie lors de l’Euro et auteur d’un match héroïque lors de la finale contre l’Angleterre à Wembley. Leonardo avait réussi le coup parfait, puisqu’il avait attendu que Donnarruma soit libre de tout contrat pour le faire signer au PSG, ce qui vaut encore au jeune gardien de but italien la haine des supporters de l’AC Milan, lesquels l’ont aussitôt affublé du surnom de Dollarumma. A Paris, le portier transalpin s’est retrouvé avec un Keylor Navas très affamé et qui, s’il n’a rien dit, n’a pas vraiment apprécié de voir que la direction du club de la capitale lui collait un tel concurrent dans les jambes. Pour Mauricio Pochettino, il était tellement dur de choisir que l’ancien entraîneur du PSG n’a finalement jamais choisi, installant une alternance entre les deux gardiens de but avec une logique parfois dure à comprendre. Mais après le départ du technicien argentin, Christophe Galtier a déjà tout réglé. Enfin presque.

Mardi, lors de sa conférence de presse de présentation, Christophe Galtier a été clair concernant cette concurrence entre Donnarumma et Navas. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. Je dois les rencontrer, mais j’ai par principe de nommer un numéro un et un numéro deux, même si le second peut passer devant en fonction des performances. C’est pour moi plus simple en termes de gestion, mais aussi pour eux au regard de leur position dans l’effectif », a prévenu l’entraîneur français du Paris Saint-Germain, qui a rapidement mis à exécution ce qu’il avait dit. A savoir qu’un choix a été fait en accord avec Luis Campos, et c’est Gianluigi Donnarumma qui sera titulaire en Ligue 1 et en Ligue des champions. Agé de 23 ans et encore sous contrat avec le PSG pendant quatre ans, le gardien italien est l’avenir, même si forcément son coéquipier et concurrent costaricien a aussi des atouts. Reste maintenant à régler cela en interne.

Navas invité poliment à quitter le PSG

Keylor Navas l’a fait savoir dans un interview après la fin de saison, il se plaît à Paris et n’envisage pas de bouger. Son salaire mensuel de 1 million d’euros étant évidemment un atout supplémentaire pour bien vivre dans la capitale française. Lié encore deux saisons avec le PSG, le gardien de but de 36 ans sait désormais qu’il va s’installer sur le banc au Parc des Princes et forcément, même s’il apprécie la vie en France, il risque tout de même de grincer des dents. De son côté, Gianluigi Donnarumma pourrait ne pas être serein à 100% de savoir que dans son dos, il a un concurrent qui n’attend qu’une boulette pour le pousser sur la touche. C’est pourquoi, selon L’Equipe, les dirigeants du PSG cherchent activement un club qui puisse correspondre aux souhaits de Keylor Navas, et qui pourra financièrement se l’offrir, ce qui n’est jamais simple avec les salaires parisiens. Le quotidien sportif affirme que Nasser Al-Khelaifi a reçu plusieurs marques d’intérêts pour l’ancien gardien de but du Real Madrid, mais que pour l’instant cela ne s’est pas concrétisé par de vraies offres. Ce dossier est en haut de la pile pour Luis Campos et Antero Henrique, à eux de réaliser un premier miracle.