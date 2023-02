La LFP refuse définitivement le contrat d'Hakim Ziyech au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La commission juridique de la Ligue de Football Professionnel étudiait ce mercredi le recours du PSG afin de faire homologuer le contrat d'Hakim Ziyech. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'international marocain.

En envoyant trois fois le même document erroné au PSG pour finaliser le transfert d’Hakim Ziyech, le club de Chelsea a définitivement fait capoter l’opération. Dans une manœuvre désespérée, les dirigeants parisiens ont déposé un recours devant la commission juridique de la LFP afin que ces derniers valident finalement le contrat du joueur marocain en faisant remarquer que tout cela était uniquement le fait d’une accumulation d’erreurs des dirigeants anglais. Mais, réunis à partir de 10h30, les responsables de la Ligue de Football Professionnel n’ont pas répondu positivement à la requête du Paris Saint-Germain et Hakim Ziyech ne va donc pas s’engager avec le leader du classement de Ligue 1.

La LFP dit non au PSG

Hakim Ziyech ne s’engagera pas au PSG.

Le joueur marocain va donc retrouver Chelsea et son banc de touche, de quoi probablement provoquer une colère énorme, le club anglais ayant fait n’importe quoi mardi soir, puisque deux autres joueurs ont également été impactés par des erreurs dans la transmission de documents. Du côté du Paris Saint-Germain, le bilan mercato est forcément hallucinant puisque Christophe Galtier attendait un défenseur et un attaquant, et que finalement il n'aura ni l'un ni l'autre. Si le PSG comptait calmer ses supporters durant ce mois de janvier avec ses résultats sportifs et son mercato, c'est l'inverse qui s'est produit. Et cela alors que le club de la capitale va enchaîner une série incroyable de matchs avec des enjeux énormes.