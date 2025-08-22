Le PSG a peur de vexer Hakimi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ousmane Dembélé est le grand favori du PSG et des observateurs européens pour le Ballon d'Or. Mais Paris marche sur des oeufs car d'autres joueurs du club rêvent aussi de la récompense individuelle.

C’est ce vendredi que le PSG fera son grand retour devant son public, à l’occasion de la réception d’Angers en Ligue 1. L’occasion de découvrir les trophées remportés par les joueurs de Luis Enrique la saison passée, et même la récente Super Coupe d’Europe gagnée face à Tottenham au bout du suspense. Des succès à la pelle où le PSG a su mettre en avant son collectif pour aller chercher les titres qui lui manquaient. Toutefois, il y a un titre qui fait beaucoup parler en ce début de saison, c’est le Ballon d’Or, qui sera attribué dans un mois, le 22 septembre plus précisément, et dont les votes se terminent dans 10 jours.

Hakimi se voit gagner le Ballon d'Or

Il y a un grand favori pour cette récompense individuelle suprême, c’est Ousmane Dembélé. Décisif en Ligue des champions, il a empilé les buts et a représenté le virage dans la saison du PSG avec son nouveau positionnement, et sa volonté de mettre le feu aux défenses tout en y ajoutant une efficacité nouvelle. L’ancien barcelonais fait partie des neuf joueurs parisiens nommés pour cette récompense, et la crainte d’une dispersion des votes qui ferait le bonheur de Lamine Yamal, est aussi dans les esprits.

C’est pour cela que, selon Le Parisien, la direction du PSG aimerait voir Ousmane Dembélé l’emporter et le met en valeur dans cet objectif. Des campagnes publicitaires et marketing bien orchestrées, des prises de parole du président et de l’entraineur, le club de la capitale annonce son chouchou sans toutefois trop en faire. En effet, l’idée est de ne pas vexer un autre joueur important de l’équipe et qui a aussi fait savoir qu’il se pensait légitime pour remporter le Ballon d’Or : Achraf Hakimi.

Le Marocain a en effet réalisé une très grosse saison, mais le fait de jouer latéral le met forcément moins en avant que Dembélé. Le choix du PSG est en tout cas assumé, même si Nasser Al-Khelaïfi n’a pas voulu lancer une grosse campagne médiatique pour son attaquant, afin d’éviter de froisser un Hakimi qui croit en sa victoire finale, et ne veut pas voir son club trop miser sur l’un de ses concurrents.