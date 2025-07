Le PSG a mis 60 millions d’euros les yeux fermés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG enchaine les matchs sans faiblir. Luis Enrique ne s'en cache pas, cela valait le coup de miser très gros sur un joueur qui arrive encore à monter en puissance après 12 mois d'effort.

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG est l’équipe européenne la plus fringante de cette compétition qui s’ajoute pourtant à un calendrier musclé depuis la dernière reprise, au mois de juillet dernier. Douze mois à enchainer les matchs, cela fait beaucoup pour n’importe quel joueur, mais le PSG a bien choisi ses forces l’été dernier, notamment en recrutant des éléments jeunes, combattifs et avec une fraicheur mentale qui incite à la répétition des efforts. C’est le résumé parfait de Joao Neves, qui a encore marqué les esprits avec un doublé contre l’Inter Miami.

Joao Neves, un joueur incroyable pour Luis Enrique

Le Portugais n’a pas encore 21 ans, mais il épate déjà par sa maturité dans le jeu, sa hargne pour aller vers l’avant et récupérer haut, et sa capacité à enchainer les matchs sans sourciller. Un pari payant qui n’était pas forcément évident à tenter pour le PSG il y a un an. En effet, Paris venait d’acheter Gonçalo Ramos au Benfica Lisbonne à l’été 2023, sans vraiment trouver la perle rare malgré les 80 millions d’euros dépensés. Revenir à Lisbonne pour lâcher 60 millions d’euros pour Joao Neves était donc risqué. Pas pour Luis Enrique, qui s’est confié en ce sens au Parisien.

« Nous avons fait du très bon travail l’été dernier avec nos recrues. Joao Neves est l’une d’elles. Il est très jeune, mais nous n’avions aucun doute à son sujet parce que nous connaissions son intensité et sa qualité avec et sans ballon. C’est un joueur incroyable, et nous sommes heureux de l’avoir ici », a souligné l’entraineur du PSG, qu’il est impossible de contredire sur ce point. En effet, les supporters parisiens sont admiratifs et heureux d’avoir un tel milieu de terrain, qui ne rechigne jamais, donne tout. Et si en plus, comme c’était le cas face à l’Inter Miami, il marque…