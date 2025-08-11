Le PSG à l'assaut d'un défenseur international

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au moment où l'avenir de Lucas Beraldo est incertain, le PSG veut avoir un coup d'avance concernant la possible signature d'un nouveau défenseur. Cela tombe bien, Luis Enrique a déjà reçu des infos sur un défenseur international

Le Paris Saint-Germain a pris bonne note du désir de Lucas Beraldo de partir, le jeune joueur brésilien ayant même diligenté un agent pour lui trouver une porte de sortie comme Le Parisien l'avait révélé. Même si pour l'instant, Luis Campos n'a pas donné le feu vert au défenseur pour qu'il parte, le responsable du recrutement du PSG a tout de même pris note de ce souhait, et c'est pour cela que depuis quelque temps, il s'intéresse aux jeunes joueurs susceptibles de rejoindre rapidement l'effectif de Luis Enrique. Et cela tombe bien, le quotidien sportif turc Fanatik affirme que : « Le PSG s'intéresse au jeune défenseur de Fenerbahçe, Yusuf Akcicek. On a appris que la cellule de recrutement du PSG suivait de près le défenseur de 19 ans depuis un certain temps et avait partagé le rapport qu'elle avait préparé avec l'entraîneur Luis Enrique. »

Akcicek au PSG, Paris y pense

🇫🇷 PSG, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek ile ilgileniyor.



PSG scout ekibinin, bir süredir 19 yaşındaki savunma oyuncusunu yakından takip ettiği ve hazırladığı raporu da teknik direktör Luis Enrique ile paylaştığı öğrenildi. pic.twitter.com/FFiuWKp4ny — Fanatik (@fanatikcomtr) August 10, 2025

Ce n'est pas la première fois qu'un média turc évoque la possibilité pour le Paris Saint Germain de recruter le joueur de Fenerbahçe, sur qui José Mourinho compte énormément. En effet, depuis le début de ce mercato, les champions d'Europe tourneraient autour de celui qui a 19 ans est déjà international avec la Turquie. A un moment, le nom de Yusuf Akcicek avait même été cité également à l'Olympique de Marseille, sans que cette rumeur aille cependant très loin. Pour s'attacher les services du défenseur de 1,97m, les champions devraient débourser une somme supérieure à 12 millions d'euros, valeur actuelle de Yusuf Akcicek selon Transfermarkt. Une broutille pour le Paris Saint-Germain, surtout si dans le même temps Lucas Beraldo est vendu avant la fin du mercato.

La signature du défenseur turc serait un petit événement si elle se confirmait, car il y a bien longtemps que le PSG n'a plus eu de joueur turc dans son effectif, le dernier étant Mevlut Erding, et cela commence à date puisque l'attaquant international a quitté le club de la capitale en 2012. Il ne fait nul doute que la communauté turque serait heureuse de voir un des siens arriver au Paris Saint-Germain.