PSG ‍: Beraldo embauche un agent pour s'enfuir

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la défaite du PSG en finale du Mondial des Clubs, Lucas Beraldo avait immédiatement laissé fuiter son désir de quitter les champions d'Europe où il estime ne pas avoir assez temps de jeu. Du côté de Paris, on est inflexible.

Luis Enrique a fait de Lucas Beraldo un plan B sur le plan défensif, mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain fait une confiance absolue au joueur brésilien lorsqu'il s'agit de le faire entrer en jeu. Et le défenseur de 21 ans a prouvé que le PSG pouvait compter sur lui lorsqu'il est notamment entré en jeu à la place de Marquinhos pour toute la prolongation lors du match retour à Anfield contre Liverpool. Cependant, pour Lucas Beraldo, ce rôle de remplaçant n'est pas satisfaisant et ce dimanche, Le Parisien confirme que le joueur sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028 a pris l'initiative de prendre « un grand agent étranger » afin de lui trouver un point de chute loin du Paris Saint-Germain. Mais du côté de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, rien n'a changé.

Beraldo a recruté un grand agent pour quitter le PSG

En effet, le média francilien confirme que Lucas Beraldo a beau vouloir imposer son départ dès ce mercato estival, le Paris Saint-Germain « ne lui ouvre pas la porte » et refuse de négocier avec qui que ce soit. A trois semaines de la fin du marché des transferts, les champions d'Europe comptent toujours sur Lucas Beraldo, Luis Enrique ne voulant pas changer une équipe qui gagne, même s'il a demandé et obtenu la signature d'un nouveau défenseur en la personne de Zabarnyi. A voir si le joueur brésilien est prêt à se lancer dans un violent bras de fer avec les dirigeants parisiens, ce qui selon des sources proches de l'entourage de Beraldo ne sera pas le cas.

Ces derniers jours, l'intérêt de Galatasaray pour Lucas Beraldo avait été évoqué, mais sans que cela se concrétise par une offre du club stambouliote. Le Paris Saint-Germain n'a donc pour l'instant aucune réflexion en cours, et ce sera le cas jusqu'au 1er septembre, sauf si une offre colossale arrivait sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi.