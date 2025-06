L’OM met 15 ME pour un monstre Turc

L'OM a décidé de mettre le paquet pour essayer de faire venir Yusuf Akcicek du Fenerbahçe. Le club d'Istanbul est dur en affaires.

La priorité du mercato à Marseille est incontestablement de renforcer la défense centrale. Un secteur en chantier tant seul Leonardo Balerdi a tenu son rang la saison passée. Et l’absence de l’Argentin a coïncidé avec de véritables difficultés criantes dans ce domaine. Roberto De Zerbi attend au moins deux défenseurs très solides, sachant qu’il sera bien difficile de se défaire de Luiz Felipe, arrivé l’hiver dernier d’Arabie Saoudite sans quasiment jouer un seul match. Pablo Longoria a décidé de passer à l’action avec une offre pour Yusuf Akcicek (à gauche sur la photo), le défenseur central de Fenerbahçe. Il faut dire que le grand central truc (1,93 m et un physique musculeux) a tout pour plaire avec son jeune âge, mais déjà une trentaine de matchs en pro, dont plusieurs en Coupe d’Europe. A 19 ans, Akcicek a vu sa valeur exploser, passant de 6 à 11 millions d’euros sur les sites spécialisés, en raison aussi de son contrat longue durée jusqu’en 2028, signé l’an dernier avec le club d’Istanbul.

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇹🇷 #TransferNews

Eintracht Frankfurt is preparing an official bid for Yusuf Akçiçek!



🔹 Marsilya's €15M offer was rejected by Fenerbahçe, who want over €20M.

🔹 Many clubs also in the race! 🏁

🔹 Sell-on clause a key condition for Fenerbahçe. pic.twitter.com/L3uuO8YNts