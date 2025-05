Le PSG, à jamais les premiers sans corruption, Grégory Schneider a osé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A 90 minutes d'un sacre européen, le PSG peut rejoindre l'OM dans le panthéon du football français. En comparant les deux époques, Grégory Schneider a lâché une bombe dont il a le secret.

Le PSG va disputer la deuxième finale de la Ligue des Champions de son histoire ce samedi face à l’Inter Milan. C’est le jeu de la rivalité, on fait grise mine du côté de Marseille, seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions le 26 mai 1993. Le slogan « A jamais les premiers » permet d’anticiper un éventuel sacre européen des Parisiens, qui courent après la C1 depuis 15 ans, et sont plus proches que jamais d’y arriver avec cette place en finale et ce parcours très convaincant après des débuts compliqués.

L'accusation de Grégory Schneider

Néanmoins, aux yeux de Grégory Schneider, il n’y a pas de comparaison possible entre l’OM et le PSG en cas de sacre des Parisiens. Et ce n’est pas au sujet de la différence entre les deux parcours, puisque les Marseillais avaient bénéficié d’une édition où le champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Allemagne n’étaient pas au rendez-vous des poules. Le journaliste de Libération a répondu de manière osée à la question de L’Equipe du Soir, qui voulait savoir si le titre éventuel de 2025 du PSG serait plus fort que celui de l’OM 1993. « Bien sûr, pour la bonne raison que le PSG, lui, n'a pas rincé certains joueurs adverses pour gagner les matchs », a balancé le chroniqueur de La Chaine L’Equipe, habitué aux coups de sangs sur les réseaux sociaux ou à la télévision, et pour qui le titre de 1993 de l’OM est entaché de corruption.

Bien sûr, pour la bonne raison que le #PSG, lui, n'a pas rincé certains joueurs adverses pour gagner les matchs #PSGINT #PSGInter #OM https://t.co/xZUkBvTNZ8 — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) May 27, 2025

Des propos qui ont fait bondir les fans marseillais, invitant l’OM à faire un procès à Grégory Schneider, habitué à ces sorties musclées pour faire réagir. Surtout que, s’il a été prouvé que l’OM a acheté des joueurs de Valenciennes dans la fameuse affaire VA-OM pour s’assurer du titre de champion de France quelques jours plus tôt, rien n’a jamais été étayé officiellement sur le comportement de la formation de Bernard Tapie dans les matchs européens. A l’heure où de nombreuses stars marseillaises comme Zinedine Zidane ou Basile Boli votent pour le PSG en vue du match de samedi, Grégory Schneider a en tout cas clairement choisi son camp.