Le PSG a choisi son futur stade, Daniel Riolo se marre

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche l'emplacement de son futur stade, et le choix qui se porte actuellement fait beaucoup sourire Daniel Riolo.

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG cherche à quitter le Parc des Princes faute d’un accord avec la Mairie de Paris pour le rachat du stade historique du club de la capitale. Même les élections municipales à venir ne vont pas changer l’état d’esprit de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui il faut construire une nouvelle enceinte ultra-moderne, plus grande, plus rentable et plus spectaculaire, afin de continuer de développer le PSG. Pour cela, le président du club francilien a décidé de lancer les grandes manoeuvres, et de solliciter la région Ile-de-France afin de trouver le futur emplacement. Plusieurs dossier sont à l’étude, et l’année 2025 devrait permettre de faire un écrémage et même un choix pour pour le futur site. Et pour le moment, il y a un dossier en haut de la pile, et c’est celui de Ris-Orangis annonce Daniel Riolo, lui le natif de la ville de l’Essonne. Le PSG apprécie le site, l’emplacement et la place disponible pour y construire son stade qui pourrait coûter un milliard d’euros, avec l’ensemble des dépenses nécessaires pour construire tout l’univers du PSG autour.

Le dossier numéro 1, c'est Ris Orangis

S’il avoue être bien évidemment contre un départ du Parc des Princes, le chroniqueur de RMC assure avoir lu le contenu des propositions faites par la ville de Ris-Orangis, et être convaincu que ce choix était le numéro 1 actuellement dans les mains des Qataris. Voir Paris débarquer dans sa ville natale amuse en tout cas beaucoup le consultant. « On a beaucoup parlé du déménagement du PSG, et si le PSG allait jouer à Ris-Orangis, dans ma ville ? Le dossier est sérieux. Le dossier est numéro 1. Je l’ai consulté, c’est lourd. Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que le dossier est excellent. Moi je suis partisan d’un PSG qui ne bouge pas du Parc, tout le monde le sait. Mais quitte à ce qu’il bouge sous la contrainte…(rires) Le dossier est en tout cas très très sérieux », a livré Daniel Riolo, qui sait que la commune de l’Essonne propose un site d’une surface de 100 hectares, et disponible immédiatement. Même si le PSG ne veut pas se précipiter dans son choix, cette donne pourrait compter aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, qui sait que les lourdeurs administratives peuvent ralentir le processus et aimerait donc éviter les complications au maximum.