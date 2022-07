Le PSG à bout, l'incroyable tentative pour virer Neymar

Dans : PSG.

Neymar poussé dehors, c'est plus vrai que jamais puisque le PSG vient d'essayer de le donner à Manchester City contre un joueur de l'effectif de Pep Guardiola.

Le Paris Saint-Germain cherche à se débarrasser de Neymar et ne fait pas semblant. Le numéro 10 parisien a beau faire comme si de rien n’était lors de la tournée au Japon, il ne peut pas ignorer que ses dirigeants n’ont plus confiance en lui après sa dernière saison décevante. Difficile toutefois pour le PSG de trouver un point de chute pour le Brésilien, qui possède un contrat hors-norme que seuls quelques clubs dans le monde peuvent supporter, et dont la valeur est très loin des 220 millions d’euros payés par Nasser Al-Khelaïfi pour le faire venir en 2017. Résultat, les dirigeants du PSG ont tenté de faire dans l’inédit pour recaser Neymar, révèle ce mardi après-midi Le Parisien.

Luis Campos adore Bernardo Silva

Il s’agit en effet d’un échange qui a été proposé par le PSG à Manchester City. Dans un procédé très rare dans le football, les dirigeants franciliens ont proposé d’envoyer Neymar chez les Citizens, avec comme seule contrepartie la venue de Bernardo Silva. Une idée qui a certainement pris naissance dans l’esprit de Luis Campos, qui ne cache pas son admiration pour plusieurs joueurs portugais, dont l’ancien feu-follet de l’AS Monaco, qu’il a contribué à faire connaitre sur le Rocher. Cela aurait permis à Pep Guardiola de faire venir le Brésilien dans son effectif, un joueur qu’il admire même s’ils n’ont pas travaillé ensemble au FC Barcelone.

Mais le projet n’aura pas duré bien longtemps, et le journal francilien affirme que Manchester City a très rapidement mis un terme à ce possible échange. Même si Bernardo Silva se pose parfois des questions sur son avenir à City, Pep Guardiola a estimé que l’arrivée de Neymar pourrait rompre l’équilibre de son équipe, où le jeu collectif passe avant tout. Et pourtant, sur le plan financier, City n'aurait pas été perdant, avec l'énorme apport commercial du "Ney", dont la valeur est proche de celle du Portugais. Une piste donc à oublier, mais qui relance totalement le dossier Neymar tout de même. Car cela démontre que, malgré la volonté de Neymar de rester coûte que coûte au PSG et d’y avoir prolongé son contrat il y a seulement trois semaines, le club parisien a l’intention de tout faire et tout tenter pour s’en séparer.

Neymar viré avant fin août ?

Les tentatives de ce genre ne sont donc pas à écarter d’ici la fin du mois d’août, même si entre le contrat du Brésilien, son salaire et sa volonté de rester, beaucoup d’essais risquent de se transformer en échec. Mais le PSG a donc décidé de jouer sur les deux tableaux. D’un côté, un Christophe Galtier qui assure qu’il a besoin de Neymar et qui réfléchit donc à un système de jeu avec l’ancien prodige de Santos en son sein. De l’autre, un Paris SG qui estime que Neymar n’est plus indispensable sur le plan sportif et même commercial, le club de la capitale se reposant sur Lionel Messi et Kylian Mbappé pour briller sur les terrains et continuer à se mondialisé en dehors du rectangle vert.