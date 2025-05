Le Parc des Princes vendu au PSG en 2026 ‍?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'avenir du PSG est un enjeu important des élections municipales 2026 à Paris. Bloqué dans le rachat du Parc, le club parisien veut construire un nouveau stade en banlieue. Un adjoint d'Anne Hidalgo veut trancher l'avenir du Parc dans un grand vote.

Ce samedi soir, Paris tout entier sera derrière le PSG en finale de la Ligue des champions. L'engouement est très fort pour le match et la fête s'annonce énorme dimanche en cas de succès. Le Paris Saint-Germain rend fier les Parisiens alors qu'il pourrait bientôt quitter la capitale. En effet, la direction du club est en conflit avec la Mairie au sujet du Parc des Princes. Le PSG n'a pas pu racheter l'enceinte et il entend désormais s'installer en banlieue (Massy, Poissy et Ris-Orangis sont privilégiés pour accueillir le nouveau stade).

Le futur propriétaire du stade désigné en scrutin ?

Un scénario qui provoque la colère des supporters, très attachés au Parc des Princes. La question devient centrale pour les politiques, à moins d'un an des élections municipales à Paris. Candidat déclaré et actuel adjoint d'Anne Hidalgo, l'écologiste David Belliard s'est emparé du sujet sur l'antenne de France Info. Il est sur la même ligne que la maire de Paris, à savoir être opposé à la vente du stade au tarif proposé par le PSG. Cependant, il estime que la population parisienne a son mot à dire dans l'avenir du monument sportif.

Je veux que le #PSG reste à Paris. Nous avons un blocage avec le club sur ce sujet. On va trouver ensemble une solution.

En 2026, l'avenir du PSG sera dans vos mains. Je demanderai l'avis aux https://t.co/ODuCiQDphQ.s et aux supporters dans une grande consultation citoyenne 🔽 pic.twitter.com/1Pqi0rjztv — David Belliard (@David_Belliard) May 30, 2025

S'il est élu maire en 2026, David Belliard lancera une grande consultation citoyenne sur la propriété du Parc des Princes. Trois options seront proposées aux Parisiens : laisser les choses en l'état, vendre le stade au Paris Saint-Germain ou bien créer un système de gestion à trois avec la municipalité, le PSG et les supporters. Une main tendue à destination des dirigeants parisiens. Reste à voir si elle n'arrive pas trop tard alors que Nasser Al-Khelaifi étudie le projet d'un nouveau stade avec beaucoup de minutie.