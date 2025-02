Le Parc des Princes sauvé, le PSG n'a plus le choix ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est toujours décidé à quitter le Parc des Princes pour s'installer en banlieue parisienne. La ville de Poissy, où se situe le centre d'entraînement du club, est une piste sérieuse. Néanmoins, le site convoité par les Parisiens ne se libérera pas tout de suite.

Déménager n'est pas toujours évident en France et c'est bien pire quand on parle d'un stade de football. Malgré sa puissance financière et sa motivation à quitter le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain marche sur des œufs dans son projet de futur stade. Il a besoin d'espace pour construire une grande zone commerciale tout en restant proche de Paris intra-muros et de ses supporters historiques. La ville de Poissy dans les Yvelines cocherait bien des cases d'autant que le centre d'entraînement du club parisien y a été récemment construit. Le maire Karl Olive se ferait une joie d'accueillir le PSG.

Stellantis retarde les plans du PSG

Dans cette ville, le club parisien a rapidement lorgné sur le site du groupe automobile Stellantis. Autrefois Peugeot-Citroën, l'usine était menacée de fermeture avec les difficultés de l'entreprise qui comprend aussi Fiat Chrysler. On murmurait même sa fermeture à l'horizon 2027. Finalement, selon Le Parisien, le terrible scénario n'aura pas encore lieu. Les 2000 ouvriers vont produire des véhicules jusqu'en 2028 au moins.

PSG : le sursis accordé à l’usine Stellantis éloigne l’option Poissy pour un nouveau stade

Une excellente nouvelle pour l'environnement économique, moins pour le PSG. Avec 50 hectares, la proximité des autoroutes A13 et A14 et la ligne de RER A pour desservir la ville, Stellantis Poissy était le lieu idéal pour la construction d'un nouveau stade. Le Paris Saint-Germain devra étudier ses autres pistes désormais comme Massy, Ris-Orangis ou encore Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là encore, il y a des écueils puisque l'on a appris, par exemple, que du côté de Ris-Orangis, il y a une décharge à ciel ouvert et un peu plus loin des familles vivant dans des cabanes sur le terrain où le club de la capitale s'est vu proposé de construire ce stade. Le Parc des Princes est loin d'en avoir fini avec le Paris Saint-Germain.