Le Milan AC pioche au PSG, c’est la bonne surprise

Le PSG, qui cherche à se défaire de Marco Asensio depuis son retour d'Aston Villa, voit arriver le Milan AC avec grand intérêt.

Rares sont les joueurs du PSG qui possèdent un bon de sortie après la très belle saison du club de la capitale et l’ambition pour Luis Enrique d’avoir encore plus de choix dans son effectif. Mais le club parisien a encore prêté beaucoup de joueurs en janvier, et ceux qui reviennent n’ont clairement pas leur place. C’est le cas de Marco Asensio, qui avait bien débuté avec Aston Villa avant de disparaitre des radars progressivement. Unai Emery ne veut pas le conserver et l’a donc renvoyé ce mardi au PSG, au 1er juillet. Depuis, l’international espagnol a quelques offres. Fenerbahçe s’est positionné mais le challenge en Turquie ne semble pas intéresser l’ancien joker offensif du Real Madrid. Il rêve de revenir en Espagne, du côté de Villarreal par exemple, mais le sous-marin jaune n’a pas forcément les moyens de convaincre le PSG pour un transfert, même pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat.

Asensio prêt à faire un effort sur son salaire

Résultat, un grand d’Europe pourrait en profiter. Selon les informations de TMW, le Milan AC s’est positionné en vue d’un transfert, dans une formule qui pourrait satisfaite le PSG. Même si le montant ne serait pas incroyable et inférieur aux 15 millions d’euros demandés, le fait de se défaire définitivement de Marco Asensio permettrait à Paris de clore de chapitre décevant. Le joueur, conscient qu’il a besoin de temps de jeu pour disputer la Coupe du monde 2026, est partant pour faire un effort sur son salaire, et laisse donc son agent Jorge Mendes discuter avec la formation lombarde en vue d’une offre qui pourrait le satisfaire.