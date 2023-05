Le mercato du PSG torpillé avant d’avoir commencé !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, et son directeur sportif Luis Campos seront attendus au tournant cet été lors du mercato. Mais déjà, les premières pistes ne font pas l'unanimité, notamment dans la crainte de remplir surtout l'infirmerie.

Luis Campos conserve la confiance de ses dirigeants du PSG à l’aube du mercato d’été 2023. Ce n’était pas forcément gagné après les échecs de l’an dernier, mais le dirigeant portugais a pour lui d’avoir un soutien qui se nomme Kylian Mbappé. Cela peut aider dans un club où l’attaquant français est le véritable patron sportif et pourrait même rester la seule star internationale la saison prochaine en cas de départ conjugué de Lionel Messi et Neymar.

Un mercato 2022 raté, Luis Campos fragilisé

Néanmoins, les suiveurs et les supporters du PSG ne sont pas aussi tolérants que les dirigeants parisiens, et Luis Campos sera inévitablement attendu au tournant. Après avoir tenté de faire venir ses coups de coeur pour renouveler le milieu de terrain et l’attaque, l’échec est clairement constaté avec les saisons décevants de joueurs comme Fabian Ruiz, Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Carlos Soler ou encore Renato Sanches.

Le mercato ne débutera que dans quelques semaines, mais déjà quelques certitudes apparaissent. Notamment la signature libre de Milan Skriniar, suivi depuis plus d’un an et qui n’aura finalement jamais été transfert, l’Inter Milan et le PSG ne trouvant pas d’accord. Résultat, le défenseur slovaque arrive gratuitement, mais avec des premières inquiétudes puisqu’il n’a quasiment pas joué de la deuxième partie de saison. De quoi rappeler l’arrivée blessée de Sergio Ramos, qui restera ensuite quasiment une saison à l’infirmerie, manquant à Paris pour tenir la baraque face au Real Madrid en Ligue des Champions notamment.

Skriniar et L. Hernandez, un duo inquiétant ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Autre piste évoquée récemment, celle de Lucas Hernandez, qui a lui aussi vécu une saison quasiment blanche en raison de sa blessure grave au genou dès les premières minutes de la Coupe du monde face à l’Australie avec les Bleus. Depuis, le défenseur français a tout juste repris l’entrainement, mais il n’a surtout pas prolongé avec le Bayern Munich. Résultat, le PSG fonce sur l’occasion pour récupérer un défenseur expérimenté, et Français qui plus est.

Mais pour Walid Acherchour, consultant pour Winamax et RMC notamment, il est temps de tirer rapidement la sonnette d’alarme devant la direction que prend le mercato estival du PSG. En maniant l’ironie, Acherchour fait bien comprendre que les choix de Luis Campos l’interpellent. « Ça va avec Skriniar, c’est pas comme si c’était deux joueurs qui avaient des gros pépins physiques sur la dernière année dans leur club respectif », a glissé le consultant, qui a vu ses suiveurs embrayer sur la même lignée. « Apparement, si Verratti part, ils veulent Abou Diaby », s’amuse même un internaute, même si ce double recrutement, s’il venait à se confirmer, amènera tout de même une profondeur de banc plus que nécessaire au PSG dans ce secteur de jeu, où Christophe Galtier a quasiment bricolé toute l’année avec la blessure de Presnel Kimpembe et son incapacité à faire une défense à 5.